Gel des contrats aidés : "En Mayenne, certains employeurs vont être en difficulté à la rentrée"

C'est un coup de rabot qui passe mal. Le gouvernement, par la voix de la Ministre du travail, a annoncé la suspension des contrats aidés. Sont-ils vraiment inefficaces et coûteux comme le dit le gouvernement ? En Mayenne, certains ne sont pas du tout d'accord.

La suspension des contrats aidés inquiète de nombreux employeurs. Le gouvernement les juge coûteux et inefficaces et a donc décidé de les geler. Ces contrats sont en partie financés par l'État pour favoriser l'insertion professionnelle. Il en existe 3 types : le CAE contrat d'accompagnement dans l'emploi, destiné aux chômeurs longue durée, le CIE qui s'adresse au secteur marchand, aux entreprises, sur des durées plus courtes. Et enfin, les emplois d'avenir dédiés aux jeunes de 16 à 25 ans.

"De quoi parle-t-on ?"

A Laval, le directeur de la Mission locale de la Mayenne juge cette décision très dure et faite de généralités : "On ne parle ni du même public ni des mêmes employeurs. Donc comparer ces trois types de contrats demeure assez difficile. Il y a eu des effets d'annonce en disant que ce n'était pas efficace mais de quoi parle-t-on ? Il faut préciser de quel public on parle et définir ce qu'est une insertion professionnelle positive", explique Régis André.

"Un jeune embauché au SMIC coûte 25000 euros par an à un employeur. Avec les contrats aidés, cela revient à environ 6600 euros. Donc sans cette aide il faut une vraie capacité financière pour embaucher. Malheureusement, certaines structures comme les maisons de retraite ou les associations sportives n'ont pas le choix. A la rentrée, certains employeurs vont être en difficulté, clairement", ajoute-t-il.

"Un très mauvais signe envoyé aux associations"

Illustration avec le Laval Bourny Gym. Son président Michel Houdayer a vu les effets positifs des contrats aidés : "Notre club est passé de 250 à plus de 500 licenciés en cinq ans et de trois à cinq salariés en utilisant le dispositif des emplois aidés. La suspension annoncée va priver les associations d'une somme sur laquelle nous comptions. C'est un mauvais signe qui s'ajoute à la suppression de la réserve parlementaire qui se cumule à la baisse des dotations. Cela peut mettre en péril certaines associations. Nous avons énormément de mineurs au club, laisser tomber le secteur associatif aura des conséquences sur la vie sociale."

En Mayenne, 1600 contrats aidé ont vu le jour en cinq ans. 55% d'entre eux ont trouvé une issue positive avec un CDI, un CDD ou un plan de formation à la clé.