Pourra-t-on manger ce printemps des cerises du Tarn-et-Garonne ou des abricots du Roussillon ? Et surtout, à quel prix ? Réponses avec Didier Pigasse, grossiste en fruits et légumes au Marché d'Intérêt National (MIN) de Toulouse.

Après le gel, il y aura des fruits étrangers, plus chers et moins bons annonce un grossiste toulousain

Après le coup de gel, les prix vont chauffer. Didier Pigasse, grossiste en fruits et légumes au Marché d'Intérêt National (MIN) de Toulouse, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi 21 avril. Après l'épisode de gel qui a touché des centaines de milliers d'hectares de futures récoltes, il annonce d'ores et déjà de fortes augmentations de prix. Les grossistes doivent aussi trouver de nouvelles filières, au delà de l'Europe, pour alimenter le marché français.

Y'aura-t-il des fruits de notre région cette année sur les étals de nos marchés ?

Très peu, on va vers un déficit presque jamais vu. Il va falloir qu'on soit ingénieux pour arriver à faire venir des marchandises pour approvisionner les marchés toulousains et de la grande région. Des choses un peu plus éloignées, oui, des choses, peut être même en dehors de nos frontières.

Vous avez discuté ces derniers temps avec les producteurs de la région ?

Oui, parce qu'il faut d'abord les soutenir. Il y a des gens qui sont pluri-produits, donc il faut aussi valoriser le peu de choses qu'ils ont. Par exemple, on a des producteurs qui sont producteurs de fraises et producteurs de pommes. Ils ont actuellement de la fraise parce qu'ils sont hors sol, donc sous abri. Donc, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est pommes, ils ont rien. Donc voilà, on essaie de valoriser un peu mieux ce qui va être en production actuellement.

Qui dit rare, dit cher. Est ce qu'on sait déjà combien ça peut être cette augmentation ?

On n'en a pas la moindre idée. Plus cher, c'est certain. Et plus cher, mais de qualité inférieure. Comprenez que quand vous avez sur un arbre 250 kilos de fruits à accueillir le producteur lambda de notre région, il va faire un tri. Il va écarter ce qui est moins joli, ce qui correspond moins au calibre. Donc, il va commercialiser 200 kilos de fruits.

Là, on va avoir des interlocuteurs que nous ne connaissons pas, avec qui nous ne travaillons que de façon exceptionnelle. On leur demande de bien vouloir nous vendre de la marchandise, mais tout le monde va leur demander ! Ils vont avoir un afflux de demandes énormes, donc le tri ne se fera pas. Ils vont tout vendre à des prix d'or. Donc clairement, on va baisser le niveau de la qualité, oui, pour un prix plus cher. Ce n'est pas très bien compris par le consommateur. Mais le marché, il est là pour réguler l'offre et la demande. Il n'y en a pas. Quand y'en a moins, ça se vend très cher et c'est de moins bonne qualité en général.

Quels fruits concernés ? On parle beaucoup des cerises, des abricots...

Cerises, abricots, oui, parce que c'est dans l'immédiateté. Mais il faut que le consommateur prenne conscience que l'impact le plus important va être sur tout ce qui est du stockage. Ce que j'appelle des fruits de stockage, c'est la pomme par exemple. La future récolte qui est aujourd'hui impactée par le gel nous aurait amené jusqu'à mi-juillet 2022. La poire, le raisin, le kiwi, le pruneau, la noix, la noisette : tous ces produits là, il y a une récolte à l'automne et on fait toute la saison d'hiver, voire le printemps avec. Donc c'est sur ces produits là que ça va être encore plus dramatique. Parce que les pêches et nectarines, oui, c'est dans deux-trois mois. Et puis voilà, c'est fini. Le reste, c'est pour un an.

Du coup, vous prenez les devants pour ces fruits d'été ? Vous contactez déjà des producteurs étrangers ?

On n'a pas le choix. Mais le gel a touché l'Europe. Il a touché les Espagnols, il a touché les Italiens. C'est de façon très irrégulière. Il y a des vallées qui sont protégées naturellement par des courants d'air où ça n'a pas gelé. On verra bien. Mais nos producteurs français, je leur dis "cocorico" parce qu'ils se sont battus pendant des nuits et des nuits. Ils ont mis beaucoup d'argent pour un résultat nul. Il y a des gens qui méritent la Légion d'honneur parce qu'ils se battent tous les jours avec un beau capital vivant.

Un travail d'un peut se perdre en une semaine. Qui pourrait risquer sa paye d'un an en une nuit ? Ces gens là l'ont fait. Bravo à eux. Il faut vraiment une solidarité. Notre patrimoine vivant aujourd'hui est en train de mourir dans toutes les contraintes de production et en plus avec ce phénomène là. Vu la situation, les fruits peuvent maintenant venir de Grèce, de Turquie, d'Iran.

On a l'habitude d'aller vers l'Espagne, l'Italie, mais eux aussi sont touchés, donc ? Il faut aller encore plus loin pour trouver des fruits ?

Oui, et puis les Espagnols et les Italiens, omprenez aussi qu'ils ont pris les devants pour satisfaire leurs marchés. Les Espagnols, par exemple, servent les pays du nord de l'Europe. Mais avant que les Suédois aillent chercher du produit en Turquie, les Espagnols vont racheter tout ce qu'ils pourront en Turquie pour servir les Suédois. Ca crée un gros gros manque de produits à l'international, ça fait augmenter les coûts.

L'Iran va donner aussi. Le tour de la Méditerranée devrait pouvoir fournir quelque chose. Ils n'ont pas les normes que nous avons. Bon, on n'a pas les mêmes variétés, ça va être destabilisé. Il va falloir un petit peu que le consommateur fasse quelques concessions aussi en terme de qualité, de goût, de suivi. De ce fait, tout est remis en question et ce sera toutes les semaines. On ne peut pas planifier quelque chose pour deux mois. Ce sera à la semaine.