Gel tardif : des dégâts recensés dans les exploitations de Vaucluse

Des arbres fruitiers ont été touchés par le gel ce week-end en Vaucluse, dans les secteurs de Goult et de Villelaure.

La vague de froid polaire venu de Scandinavie fait craindre le pire dans les exploitations agricoles. Météo France a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947 dans la nuit de dimanche 3 à lundi 4 avril. Le gel a touché la quasi totalité du pays, dont le Vaucluse.

Sur France Bleu Vaucluse, la présidente de la FDSEA, Sophie Vache, évoque notamment des dégâts dans les secteurs de Goult et de Villelaure avec des températures jusqu'à -2,5 °C. Les productions les plus touchées sont les fruitiers précoces, notamment les cerisiers.

Concernant les solutions pour parer ces coups de gel, il y a "les bougies dans les vergers, les systèmes d'aspersion, détaille Sophie Vache, mais après, il faut être équipé. Et ce n'est pas donné à tout le monde, d'autant plus qu'on sort d'une année où on a eu malheureusement du gel en 2021, qui a déjà mis en difficulté des exploitations."