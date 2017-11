Gemalto annonce la suppression de 288 postes en France, notamment sur les sites de Gémenos et de la Ciotat

Le spécialiste français de la sécurité numérique annonce la suppression de 288 postes en France à cause d'une forte baisse de son activité dans les secteurs de la carte SIM et des cartes bancaires à puces. Dans les Bouches-du-Rhône, les sites de Gémenos et de la Ciotat vont être fortement impactés.

Le site de Gémenos est le plus concerné par ces suppressions de postes

Ce n'est malheureusement pas une surprise, le groupe Gemalto ne se porte pas bien : "Le résultat des activités opérationnelles de Gemalto en 2017 est attendu en baisse de 28% à 35% par rapport à l'exercice 2016", fait savoir le spécialiste de l'identité numérique dans un communiqué. Seuls trois des six sites du groupe en France sont concernés par la suppression de postes : La Ciotat, Gémenos et Meudon. Sur les deux secteurs d'activités historiques du groupe : la carte SIM et la carte bancaire non seulement la demande n'est plus là mais en plus le prix baisse.

Le site de Gemalto à Gémenos (Bouches-du-Rhône) est le plus concerné par les suppressions de postes chez le spécialiste français de la carte à puce. Selon les informations de franceinfo, 126 postes seront supprimés à Gémenos, contre 66 postes sur le site de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) et 70 postes sur le site de Meudon (Hauts-de-Seine). Ce "projet" de réduction des effectifs fait partie en fait d'un plan de transition annoncé déjà en avril pour rétablir les marges du groupe, qui a revu plusieurs fois ses ambitions à la baisse depuis le début de l'année. D'ailleurs le groupe a diffusé 4 avertissements en moins d'un an sur ses résultats financiers