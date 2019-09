General Electric : 50 millions d'euros d'amende au bénéfice de l'industrie belfortaine

La deuxième réunion du comité Maugis, chargé d'étudier l'utilisation des 50 millions d'euros d'amende infligés à GE, s'est tenue ce mercredi à Bercy au ministère de l'économie. Le maire de Belfort Damien Meslot assistait à cette séance en compagnie notamment de Sophie Elizéon, préfète du Territoire, de Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, des représentants de Bercy et la direction de GE.

De l'argent redéployé dans l'économie de Belfort et du nord Franche-Comté

Les élus étaient particulièrement vigilants sur ce point. L'amende de 50 millions d'euros payée par Général Electric va bel et bien profiter à Belfort et son territoire industriel. GE doit passer à la caisse pour ne pas avoir respecté son engagement de créer 1 000 postes, engagement que le géant américain avait pris lors du rachat de la branche énergie d'Alstom en 2014. Ces 50 millions d'euros profiteront à Belfort et son économie secoués par l'annonce d'un plan social chez GE de 1 050 suppressions de postes.

Un soutien aux projets d'innovation industrielle

Cet argent va servir à accompagner financièrement des projets d'innovations industrielles et à soutenir les sous-traitants de GE installés à Belfort et alentours. Quatre dossiers ont déjà été retenus qui répondent aux critères définis hier. " On va prioriser les dossiers qui prévoient au moins la création de 50 emplois. Nous avons déjà retenu quatre dossiers sur les sept qui nous sont arrivés. Ils vont nous permettre de recréer de l'emploi et de réindustraliser Belfort et sa région. En clair, nous allons aider des start-up, des chefs d'entreprise à venir s'implanter ou à développer leurs activités sur Belfort en les aidant dans la construction de bâtiments, dans l'achat de machines en leur donnant les moyens. Ce sera positif en matière de création d'emplois", explique Damien Meslot, le maire de Belfort joint à l'issue de la réunion. Des annonces devraient intervenir dans les semaines à venir.