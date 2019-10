General Electric à Belfort : ce qu'il savoir sur la grande manifestation de ce samedi

Belfort, France

Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? En juin dernier, entre 5.000 et 8.000 personnes avaient défilé dans les rues de Belfort pour s'opposer au plan social chez General Electric. Quatre mois après, et alors que les syndicats ne sont toujours pas entrés en négociation avec la direction sur le plan social, faute d'accord, les élus locaux et l'intersyndicale de General Electric appellent à une nouvelle grande journée de mobilisation ce samedi 19 octobre à Belfort.

Défilé de la Maison du Peuple aux portes de General Electric

Le rassemblement est prévu à partir de 14h Place de la Résistance, devant la Maison du peuple, à Belfort. Contrairement à la première manifestation de juin dernier, les manifestants ne défileront pas dans le centre-ville. Le cortège empruntera le parcours suivant : boulevard du Maréchal Joffre, boulevard Anatole France, avenue du Maréchal Juin, avenue des Sciences et de l'Industrie. Le dispersion du cortège est prévue rue de la Découverte, aux alentours de 17h30.

Le défilé partira de la Maison du Peuple, jusqu'aux portes de General Electric. - Dossier de presse de la Préfecture

Circulation fortement perturbée

La circulation sera perturbée sur l'ensemble de ce parcours déclaré en Préfecture, et des déviations seront mises en place. Les lignes 1, 2 et 3 du réseau Optymo seront prinicpalement impactées Les piquets de grève tenus par les ouvriers des sites GE de Belfort et Bourogne seront maintenus durant toute cette journée de mobilisation, fait savoir la CGT de GE.

Dispositif de sécurité

"Les forces de l'ordre seront naturellement mobilisées, et le dispositif adapté à l'ampleur de la manifestation, que l'on peut estimer comparable à celle du mois de juin dernier", indique la Préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. L'intersyndicale a également prévu de mobiliser un service d'ordre interne.

Depuis quelques jours, des affiches appelant à la mobilisation ont été placardées un peu partout. La ville de Belfort a fait imprimer également quelques 25.000 tracts distribués dans les boîtes aux lettres. La grande bâche "Soutien aux salariés de General Electric", installée en juin dernier à la Citadelle de Belfort, au pied du Lion de Bartholdi, est toujours visible.

La grande bâche au pied du Lion, dans la grisaille belfortaine, au matin du 18 octobre. © Radio France - Jonathan Landais

Jean-Luc Mélenchon, Marie-Guite Dufay, Damien Meslot...

Plusieurs personnalités politiques locales et nationales ont déjà annoncé leur participation à la manifestation : Damien Meslot, le maire LR de Belfort; le député LR Ian Boucard, le sénateur LR Cédric Perrin; Florian Bouquet, le président LR du Conseil Départemental; Marie-Guite Dufay, la présidente PS de la Région; Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France Insoumise; Christophe Grudler, député européen (Modem-LREM), la sénatrice de gauche Marie-Noëlle Lienemann (Gauche républicaine et socialiste, ex-PS); le conseiller régional RN Julien Odoul indique qu'il ne sera pas présent dans le cortège, mais le "Rassemblement National sera représenté".

Le déroulé de la manifestation

12h : point presse de l'intersyndicale, salle 5, Maison du Peuple, à la suite de la clôture des Assises de l’Industrie de l’Energie.

12h-14h : échanges entre la presse, les personnalités présentes et les membres de l'intersyndicale à la Maison du Peuple, avant la manifestation

14h : départ de la manifestation, depuis le boulevard du Maréchal Joffre, jusqu'aux portes de l'usine General Electric (environ 2,5 kilomètres)

Vers 16h : une délégation est reçue en Préfecture à l'issue de la manifestation, par Elise Dabouis, la Secrétaire générale de la Préfecture (délégation composée de Marie-Guite Dufay, la présidente de Région, le maire de Belfort Damien Meslot et des membres de l'intersyndicale).

La ville de Belfort a fait imprimer également quelques 25.000 tracts distribués dans les boîtes aux lettres. © Radio France - Jonathan Landais