General Electric à Belfort : l'intersyndicale en appelle à Emmanuel Macron

Les syndicats (CFE/CGC-SUD-CFDT-CGT) de General Electric à Belfort interpellent Emmanuel Macron. Le Président de la République était ce lundi sur le site de Framatome au Creusot (filiale EDF concevant notamment des réacteurs nucléaires). Il a évoqué l'avenir de la filière nucléaire en France.

"Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire" a dit le Chef de l'Etat. Pas un mot en revanche sur la situation de General Electric à Belfort et Bourogne, alors que justement les salariés sont victimes de plans sociaux à répétition.

1.000 emplois supprimés à Belfort en 5 ans

Plusieurs branches à Belfort ont ou vont être touchées : 485 postes supprimés dans l'activité Gas (centrales au gaz), 89 chez Hydro (pièces pour centrales hydroélectriques), et bientôt environ 240 dans l'entité Steam Power de GE, spécialisée dans les turbines pour centrales nucléaires et à charbon. En tout en 5 ans, le groupe américain a supprimé près de 1.000 emplois à Belfort, dans le secteur de l'énergie.

"Aujourd'hui, nous subissons un plan de restructuration excessif et d'un autre côté, on voit M.Macron qui vient à côté de chez nous, au Creusot, pour faire des annonces pour soutenir le nucléaire, donc nous on se dit, 'M.Macron, qu'est-ce que vous faites pour nous?' ", s'interroge Christian Mougenot, délégué syndical CFDT sur l'entité Steam Power à Belfort.

L'Etat ne s'exprime pas sur l'avenir de nos activités, alors que c'est stratégique pour notre pays

"Relancer le nucléaire ok, mais il faut le faire maintenant, il faut stopper ces plans sociaux, avant d'avoir perdu toute compétence et toute capacité à pourvoir délivrer nos projets dans le nucléaire, et c'est valable aussi pour l'hydro, pour le gaz... l'Etat ne se positionne pas clairement vis-à-vis de nos activités et de l'avenir de General Electric, est-ce qu'on fait avec eux, est-ce qu'on fait sans eux, dans quel délai, quel est le planning ?", a-t-il encore poursuivi.

Lettre ouverte de Marie-Guite Dufay

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République à l'occasion de son déplacement au Creusot, Marie-Guite Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, lui demande "ne pas oublier Belfort" et sa filière nucléaire "hautement stratégique" pour la France. Elle plaide pour que Framatome "se porte acquéreur de l'ensemble de la branche énergétique de GE", afin de "recréer un champion énergétique français".

