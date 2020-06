General Electric à Belfort : le projet industriel estimé entre 20 et 30 millions d'euros

Les syndicats et la direction de General Electric s'étaient donné rendez-vous ce mardi à la mi-journée avec le gouvernement à Bercy pour envisager l'avenir de la filière turbines à gaz du site GE de Belfort. Après un plan social prévoyant la suppression de près de 500 postes, les représentants du personnel ont présenté un projet pour donner un avenir industriel au site belfortain.

L'hydrogène au cœur du projet

Parmi les pistes les plus fortes, l'une d'elles vise à rendre les turbines à gaz vertes, écologiques via l'utilisation d'hydrogène. Un autre axe de développement est de faire de Belfort un centre de réparation des turbines 50 Hz, pour les marchés européens et africain notamment.

L'ensemble du projet est estimé entre 20 et 30 millions d'euros. Pour les syndicats, c'est un projet qui ne coûterait rien à l'entreprise vu le chiffre d'affaire dégagé par GE gas monde ("1 à 2 milliards").

Arbitrage budgétaire à l'automne

General Electric a affirmé ce mardi ne pas écarter le projet des syndicats, au contraire : le groupe envisagerait de prendre en compte les pistes de travail des syndicats dans sa stratégie de développement. Dans un communiqué, la direction indique avoir identifié "8 axes stratégiques qui seront intégrés dans les orientations stratégiques et la vision d'avenir" du site de Belfort.

Toute la question est de savoir quel budget sera consacré à ces projets. Une nouvelle réunion est prévue à la fin de l'été (fin août/début septembre). La direction sera invitée à se prononcer et à rendre un arbitrage budgétaire lors d'une deuxième rencontre à l'automne 2020.

L'intersyndicale a rendez-vous à 15h ce mercredi à l'Assemblée nationale, pour faire le point sur le dossier.

Communiqué de la direction à l'issue de la réunion à Bercy

"Dans le contexte contraint de ces derniers mois, GE a fait preuve de progrès continus concernant la mise en œuvre de l’accord d’octobre 2019. Le plan social lancé au début de l'année a été mis en œuvre jusqu'à présent uniquement par des départs volontaires (455 volontaires ont quitté l'entreprise depuis l'accord du 21 octobre 2019 NDLR)", indique la direction de GE dans un communiqué.

"Sur le projet industriel, les discussions en cours avec les représentants des salariés ont permis d'identifier 8 axes stratégiques qui seront intégrés dans les orientations stratégiques et la vision d'avenir de GE EPF (site de production des turbines gaz). GE reste déterminé à donner à Belfort une position clé pour soutenir l'activité Gas Power".

à lire aussi Le futur institut national du stockage hydrogène de Fontaine muscle la filière en Nord Franche Comté