Belfort, France

L'opération a commencé dès l'aube ce lundi. Une quarantaine de salariés de l'usine General Electric de Belfort ont entamé à 5h le blocage du site. Les manifestants empêchent toutes les entrées et bloquent également la sortie d'un convoi exceptionnel, resté coincé à l'intérieur. Ils ont posé du scotch rouge et blanc à la grille, ainsi que des petites barrières en plastique et trois blocs en ferraille.

Créer des postes pour accompagner l'activité de la branche nucléaire

Ces salariés de l'ancienne usine Alstom réclament le recrutement de cinq personnes en CDI au sein de l'activité nucléaire. Ils disent avoir encore beaucoup de commandes au sein de cette activité et affirment que, pour y faire face, il y a un important recours aux CDD.

L'opération ne se déroule pas dans n'importe quelles conditions : General Electric a annoncé en juin qu'il ne tiendrait pas son engagement de créer 1.000 emplois en France d'ici fin 2018. Cette promesse avait pourtant été prise par le groupe en 2015, lors du rachat des activités énergie d'Alstom. Fin avril, seuls 323 emplois avaient été créés par GE. De plus, un plan de restructuration est en cours dans le groupe à l'échelle mondiale, visant à supprimer 12.000 emplois dans la branche énergie, sans que l'on sache s'il touchera les salariés français.