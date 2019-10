General Electric à Belfort : les salariés approuvent un plan sauvant 307 emplois sur 792 menacés

Ce lundi matin, les salariés de General Electric de Belfort réunis en assemblée générale ont validé la signature de l'accord-cadre proposé par la direction en milieu de semaine dernière. Un accord qui propose la supression de 500 postes et non 800 dans l'entité turbine à gaz de Belfort et Bourogne.