General Electric à Belfort : les syndicats durcissent le ton

Belfort, France

La réunion prévue ce lundi 9h à Belfort entre syndicats et direction doit lancer le processus d'information et de consultation du plan de suppression d'emplois. Il doit s'étendre sur quatre mois. Les organisations syndicales appellent les salariés à empêcher cette réunion et à se rassembler une demi heure avant devant le bâtiment 66, avenue de la Découverte. " C'est une réunion cruciale. On considère que les conditions d'exécution de ce plan ne sont pas réunies. On a sollicité les salariés pour qu'ils soient présents dés 8h30 avec nous. Ce sont leurs emplois qui sont en jeu. On peut s'attendre à ce qu'ils nous empêchent d'assister à cette réunion et que la direction ne puisse pas entrer dans la salle" explique Alexis Sesmat, délégué Sud chez General Electric.

Les salariés doivent prendre leurs responsabilités

" Nous ne sommes que les représentants des salariés. Ils doivent maintenant se positionner. Nous devons agir par rapport à leurs souhaits. C'est important que tous les salariés soient présents lundi matin et qu'ils nous orientent sur ce qu'ils veulent qu'on fasse. Devons nous négocier ? Devons nous dire stop à ce plan ? La bataille officielle démarre lundi. On doit la gagner, on a les outils pour" indique Philippe Petitcollin, délégué CFE-CGC chez GE.

500 salariés en assemblée générale

Des assemblées générales se sont tenues ce jeudi dans les deux usines de Belfort et Bourogne. Environ 500 salariés y ont participé selon les syndicats qui ont profité de ces échanges pour motiver les troupes en vue du rassemblement de lundi. Une journée très importante pour l'avenir. " Il y a d'abord eu le choc après l'annonce du plan social. Aujourd'hui est venu le temps de la colère pour les salariés. Nous serons vigilants mais cette colère peut aussi s'exprimer par le blocage de cette réunion" conclut Alexis Sesmat pour le syndicat Sud.