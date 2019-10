General Electric à Belfort : les syndicats vont-ils entrer en négociation ? Les salariés se prononceront lundi

Belfort, France

A la veille de la grande manifestation dans les rues de Belfort contre le plan social chez General Electric, les discussions se poursuivent. Dans un mail adressé aux salariés, Patrick Mafféïs, vice-président des opérations industrielles de GE Power Europe, propose deux nouvelles options au plan social.

Première option : moins de postes supprimés, mais des acquis sociaux perdus

Dans cette première option, la direction propose de supprimer environ 500 postes au lieu des quelques 800 initialement envisagés dans l'entité turbine à gaz de Belfort et Bourogne, soit un recul d'environ 300 suppressions de postes, à condition pour les salariés de faire disparaître plusieurs acquis sociaux. La direction parle d'un "plan de réductions de coûts et d'amélioration de la performance du site représentant des économies de 12 millions d'euros par an".

Les syndicats CFE-CGC et Sud semblent prêts à valider cet accord et à négocier sur cette base. Si cette première option est retenue, l'ensemble des syndicats doit signer avant ce lundi 21 octobre à midi. La signature de l'accord permettrait de prolonger jusqu'à fin novembre la période de consultation du plan de restructuration.

Deuxième option : des conditions de départ améliorées, mais moins de postes sauvegardés

S'il n'y a pas de signature, ce sont 620 postes qui disparaîtraient sur les 1.700 dans l'entité de fabrication de turbines à gaz. Les effectifs de cette entité seraient ainsi ramenés à 1.080 employé d'ici à la fin 2020. La direction précise pour cette deuxième option avoir "également amélioré les modalités financières et sociales des mesures d'accompagnement", par rapport au plan social initial.

Nouvelle AG lundi matin 10h30

L'intersyndicale réunira à nouveau les salariés en Assemblée générale ce lundi à 10h30 devant le batiment T5 de la direction. La manifestation de soutien aux salariés s'élancera à 14h ce samedi 19 octobre de la Maison du Peuple de Belfort, jusqu'au piquet de grève situé devant l'entrée de l'usine General Electric au Techn'hom.

