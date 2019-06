General Electric à Belfort : malgré le blocage des salariés, le plan social officiellement lancé

La direction a d'ores et déjà convoqué la deuxième réunion qui se tiendra le 26 juin (photo du site belfortain)

Belfort, France

Plusieurs centaines de salariés de General Electric ont empêché vendredi matin, pour la deuxième fois, la tenue à Belfort de la première réunion d'information sur le plan social qui prévoit environ un millier de suppressions de postes. Toutefois, en dépit du blocage, "la procédure information-consultation", qui lance officiellement le plan social annoncé fin mai par le groupe américain, "a officiellement commencé ce matin", a-t-on appris de source syndicale, confirmant une information de l'AFP.

Deuxième réunion convoquée le 26 juin

Selon cette source syndicale, et malgré la non-tenue de cette première réunion, la direction a d'ores et déjà convoqué la deuxième réunion qui se tiendra le 26 juin, veille de l'audience au tribunal de grande instance de Belfort, devant lequel l'intersyndicale a assigné l'entreprise au motif que GE n'aurait pas cherché de pistes de diversification avant de lancer le plan.

La direction a deux visages, c'est un passage en force" (syndicats)

"C'est un passage en force" a dénoncé sur France Bleu Belfort Montbéliard Alexis Sesmat, délégué Sud chez General Electric. "C'est une direction qui a deux visages, je ne vais pas dire schizophrène; d'un côté elle prétend vouloir un dialogue serein et constructif, de l'autre elle ne met rien en place pour que le dialogue ait lieu (...) rappelons que cela fait plus de neuf mois que nous essayons de dialoguer, de construire un projet (...) la direction sait communiquer, mais construire un projet, elle vient, encore une fois, de nous démontrer que ce n'était pas possible".

Annoncé le 28 mai par GE, le plan social envisage la suppression de 1.050 emplois en France, dont 800 dans l'entité belfortaine produisant des turbines à gaz et qui emploie 1.900 personnes. Au total, GE emploie 4.300 salariés à Belfort. Ce blocage de la réunion intervient à la veille d'une manifestation à Belfort où l'intersyndicale CFE-CGC, Sud et CGT attend plusieurs milliers de personnes.