General Electric à Belfort : Philippe Petitcolin "la direction veut passer en force"

Les élus du personnel de General Electric sont amers après la décision de la direction de délocaliser 40.000 heures de production vers les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite. Et cela, en plus du plan social en cours : près de 500 personnes auront quitté le site belfortain d'ici la fin de l'année. Pour le délégué syndical CFE CGC Philippe Petitcolin la décision de ces transferts d'activité s'est faite "en force" et au mépris des discussions avec les syndicats.

La discussion n'est pas loyale - Philippe Petitcolin, délégué CFE CGC

Les discussions ont eu lieu, et les syndicats pensaient avoir fait la démonstration que "même sans accord, on pouvait maintenir la moitié de ces heures sur le site de Belfort, et pourtant la direction a pris des décisions inverses sans les consulter, visiblement, ils veulent passer en force", a indiqué Philippe Petitcolin invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi.

Philippe Petitcolin estime pourtant qu'il y avait toutes les conditions pour envoyer un message positif aux salariés de Belfort. Il espère malgré tout que la direction va revenir sur sa décision, dans les semaines qui viennent, et que les 40.000 heures ne seront pas délocalisées.

La bataille continuera

Les syndicats et les salariés comptent bien poursuivre la bataille juridique, politique et médiatique.

Pour le délégué CFE CGC, "il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées jusqu'au plus haut niveau de l'Etat. Je ne pense pas que les services de l'État aient apprécié cette nouvelle annonce, contraire à ce qui était établi les derniers jours. J'ose espérer que le gouvernement et l'Etat vont agir très vite".

Pour lui, tout est sur la table pour maintenir ces heures sur le site. "Si ce n'est pas le cas, c'est tout le site de Belfort qui est condamné" ajoute le délégué syndical.

