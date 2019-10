General Electric à Belfort : plan social de la direction contre plan alternatif des syndicats

Belfort, France

Les syndicats de General Electric utilisent tous les moyens pour contrecarrer l’objectif du groupe américain de supprimer 1.044 postes en France, principalement dans le Territoire de Belfort : manifestations, grève et blocage d’usine depuis mardi, plainte contre l’Etat… Après avoir refusé de participer aux discussions du plan social, l’intersyndicale a fait des propositions à GE, qui, de son côté, accepterait de revoir sa copie. Mais les approches sont, pour le moment, inconciliables.

Les propositions des syndicats

Pour justifier son plan social, General Electric explique que le marché mondial des turbines à gaz est en surcapacité et que le groupe américain, endetté, doit réduire ses coûts. Cette analyse est réfutée par l’intersyndicale pour qui le marché justement est en train de rebondir. “GE a vendu plus de turbines à gaz au premier semestre 2019 que sur l'ensemble de 2018", affirmait en septembre Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC à Belfort.

C'est ainsi que, mi-septembre, les élus du comité de groupe européen de General Electric Power ont fait parvenir à la direction de GE leur projet alternatif. Selon ce texte, les représentants du personnel seraient prêts à accepter des suppressions de poste, sous la forme d’un “plan senior et d'un plan de départs volontaires”, à condition que le site belfortain ne soit pas fragilisé, mais pérennisé.

Belfort, centre mondial pour les turbines 50 Hz

L’intersyndicale demande l’ouverture de négociation sur un “projet d’entreprise” dans lequel Belfort deviendrait pour le groupe un “centre mondial” pour les turbines de catégorie 50 Hz.

Tout en restant dans l’intersyndicale, la CGT a avancé son propre “plan B” dans lequel elle préconise, entre autres, de renforcer la recherche et développement et de diversifier l'activité du site belfortain, en lui confiant non seulement la fabrication des turbines mais aussi leur réparation, effectuée aujourd'hui aux Etats-Unis.

La proposition de General Electric

Le 3 octobre, General Electric a annoncé que le groupe accepterait de réduire de 150 au maximum le nombre de postes supprimés sur le site. 150 postes sauvés sur un total de 792 départs initialement proposés à Belfort. Une réduction du plan social conditionné à la signature d'un accord portant sur “la réduction des coûts et l'amélioration de la performance”.

Ces conditions, les syndicats les ont très mal acceptées. Selon la CGT, il s’agirait notamment de "la diminution des RTT de 21 à 10 jours”, d’un “gel des salaires pendant trois ans”, de “la suppression des navettes transportant les salariés jusqu'au site”, également “un régime plus drastique des indemnités ou encore une diminution du nombre de places en crèche d'entreprise". "Une boucherie, un carnage” réagit Cyril Caritey, délégué CGT, tandis qu’Alexis Sesmat, représentant Sud, dénonce une “tambouille économique”.

Un “projet absurde” dénonce encore l’intersyndicale, pour qui la productivité de l’usine belfortaine n’avait pas jamais été mise en cause jusqu’ici.

Exaspérés, deux syndicats ont mis en oeuvre l’une de leurs menaces : porter plainte contre l’Etat pour ne pas avoir fait respecter l’accord passé avec General Electric quand GE a racheté Alstom. La CGC et Sud ont saisi le 7 octobre le tribunal administratif de Paris. Ils se disent disposés à retirer cette plainte si le gouvernement fait plier GE.

En attendant une nouvelle grande manifestation le 19 octobre, des salariés ont entamé mardi le blocage des sites de Belfort et Bourogne. Le processus de consultation dans le cadre du plan social prendra fin le 21 octobre.