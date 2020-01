General Electric à Belfort : un an de conflit social à revivre en vidéo

Alors qu'une première vague de départs volontaires est prévue ce lundi 6 janvier, revivez en vidéo les grandes dates qui ont marqué le conflit social chez General Electric à Belfort en 2019 : de l'annonce des suppressions de postes en mai, à la validation du plan social en décembre.

Belfort, France

Le plan social chez General Electric à Belfort et Bourogne a marqué les esprits en 2019. Entre l'annonce du projet de suppressions de postes de la direction, le mardi 28 mai 2019, et la validation du plan juste avant les fêtes, le jeudi 19 décembre, 205 jours se seront écoulés. France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de revivre en photos et vidéo les grandes dates du conflit.

Une première vague de départs d'ici au 31 mars

Au final, 485 postes seront supprimés dans la division turbines à gaz, au lieu de 792 dans le projet initial de la direction. C'est au cours de ce premier semestre 2020 que les premiers départs vont se faire : d'ici au 31 mars 2020, une première vague de départs volontaires va concerner 302 salariés de General Electric.

2019 : le conflit General Electric en 10 dates

La rétrospective sonore de France Bleu

Déclarations politiques, témoignages de salariés, division syndicale... France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de réécoutez les sons qui ont fait l'actualité chez General Electric en 2019. Cliquez sur le player pour entendre le reportage de Nicolas Wilhelm, en 2 minutes 30 chrono.