Général Electric à Grenoble : l'occupation du site est prolongée

Ce lundi l'assemblée générale des salariés de Général Electric à Grenoble a décidé de poursuivre le mouvement entamé depuis mercredi. En attendant "d'autres modes d'actions", l'entrée ne pouvant pas être tenue ad vitam eternam.

Une nouvelle fois les bras se sont levés ce lundi pour approuver les propositions de l'intersyndicale des salariés du site GE (Général Electric), ex-Alstom, de poursuivre le mouvement contre le plan qui prévoit de supprimer 345 postes sur 800. La direction n'étant pas prête à revenir sur le nombre de postes supprimés et faisant des propositions jugées "bien insuffisantes" par les salariés c'est le statut quo depuis jeudi dernier.

Bien conscients tout de même que certains salariés peuvent avoir du mal à tenir la grève les délégués de l'intersyndicales pensent qu'il sera difficile de tenir cette occupation au-delà de mercredi. Mais jusque-là elle tiendra - l'assemblée a voté pour - avec le principe d'une prise de parole mardi en fin de manifestation des fonctionnaires à Grenoble et l'ambition de monter à Paris mercredi faire du bruit sous les fenêtres de l'assemblée où une commission parlementaire PCF, France Insoumise et Parti de Gauche a demandé à entendre M. Henri Poupart-Lafarge, Pdg d'Alstom et encore à ce titre, actionnaire de GE Renewable Energy.

Les salariés de GE Alstom Grenoble "tiennent" le portail de l'entreprise depuis le mercredi 4 octobre © Radio France - Laurent Gallien