General Electric: après le décès de trois salariés, lancement d'une alerte de "danger grave et imminent"

Belfort, France

Des salariés de General Electric à Belfort ont lancé ce vendredi une procédure de signalement de "danger grave et imminent" pour les salariés de l'entreprise. Un courrier a été adressé au directeur du site, Antoine Peyratout, par trois membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de l'entité de GE qui produit des turbines à gaz. Ils demandent "la mise en oeuvre d'une enquête dans les plus brefs délais qui concernera l'ensemble des postes et salariés de l'entreprise".

Décès de trois salariés en trois semaines

Les élus de la CSSCT soulignent "le décès en 3 semaines de 3 salariés (2 crises cardiaques et 1 accident vasculaire cérébral)" et pointent des "situations de conflit/pressions sur des salariés", ainsi que "le caractère anxiogène des annonces relatives à l'emploi", alors que GE a lancé en mai un vaste plan social avec plus d'un millier de suppression de postes.

Une expertise déjà au mois de novembre

En novembre 2018, "les 3 CHSCT de l'entreprise avaient déjà déclenché une expertise pour risques graves" après de nombreux signalements portant sur des risques psychosociaux dans l'entreprise. Ce rapport avait montré que 63% des salariés interrogés se trouvaient "en niveau fort à très fort" en termes de charge mentale.

Procédure également de mise en demeure

Engagée dans un combat pour sauver l'entité turbines à gaz de Belfort, qui doit payer le prix fort du plan social avec 792 postes supprimés, l'intersyndicale de GE Belfort a écrit jeudi soir au gouvernement pour le mettre en demeure de faire respecter par l'industriel américain les engagements pris lors du rachat du pôle énergie d'Alstom en 2014 et d'exiger la suspension de son plan social.

On a appris également ce vendredi que le Parquet National Financier se saisit de l'enquête sur cette vente justement. C'est un élu des Républicains d'Eure et Loire qui avait lancé l'alerte. Olivier Marleix évoque un "pacte de corruption" dans cette affaire.