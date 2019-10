General Electric à Belfort : discussion bloquée !

La nouvelle réunion entre syndicats et direction de GE a tourné court ce lundi matin. Selon les syndicats, la direction n'accepte quasiment aucune des propositions de l'intersyndicale. Elle a tourné les talons rapidement.

Belfort, France

Même pas une demi heure...La réunion qui se tenait ce lundi matin dans les salons de l'hôtel Ibis de Danjoutin a été rapide. Les syndicats et la direction n'ont pas réussi à jeter les bases d'un début de négociation. Vendredi, les représentants syndicaux avaient posé des lignes rouges en dessous desquels ils ne descendraient pas pour continuer les discussions : un plan de départs volontaires, pas de licenciement contraint ni accord de compétitivité, un effectif minimum de 1 400 salariés dans la division gaz et un vrai patron à Belfort porteur d'un projet industriel fort.

Une réunion de merde- Cyril Caritey, délégué CGT

Hormis ce dernier point, aucune proposition n'a été validée par la direction. C'est ce que Patrick Mafféïs, le vice président des opérations industrielles de General Electric Europe et ses collaborateurs ont expliqué au cours de cette réunion express aux représentants de la CFE-CGC, CGT, SUD. " La direction n'accepte aucune de nos propositions. Le résultat c'est zéro. C'était une réunion de merde ", expliquent Cyril Caritey et Karim Matoug, les deux délégués CGT présent autour de la table.

Nouvelle assemblée générale des salariés

Le projet de restructuration prévoit toujours la suppression de 792 postes à Belfort et Bourogne. La direction doit le déposer lundi prochain 21 octobre. " On est dans une situation de blocage puisqu'elle prévoit toujours d'abaisser les effectifs à 1 200 ce qui pour nous n'est pas acceptable", constate Alexis Sesmat pour le syndicat SUD. Les syndicats refusent les conditions de l'accord de compétitivité proposé par la direction : elle proposait de réduire de 150 le nombre de suppressions de poste en retirant toute une série d'acquis sociaux. Au niveau des effectifs, on serait encore en dessous du seuil acceptable selon les syndicats.

L'intersyndicale doit réunir les salariés en assemblée générale en début d'après-midi.

Plus d'informations à venir...