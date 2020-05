General Electric: la direction profite-t-elle du coronavirus pour remettre en cause le plan social à Belfort ?

Et si les Américains profitaient de la crise du coronavirus pour revenir sur certains de leurs engagements qui avaient été pris lors des négociations sur le plan social à Belfort ? C'est en tout cas le sentiment qui domine ces derniers jours chez certains élus locaux. Dans le Territoire de Belfort, le député UDI Michel Zumkeller et le député européen Christophe Grudler, viennent d'écrire au ministre de l'économie pour l'alerter sur la situation (courrier intégral en bas de page).

"Pression inadmissible" sur les sous-traitants

Il y a d'abord eu ce courrier de la direction de GE, envoyé mi-avril aux sous-traitants, leur demandant de baisser leur prix de vente de 20% pour les chantiers en cours ou à venir. "On voudrait tuer nos sous-traitants que l’on ne ferait pas mieux", s'insurge Christophe Grudler, également membre de la Commission industrie et Energie au Parlement Européen. "Une position de l’Etat français à ce sujet pourrait remettre les choses au point, et rassurer nos entreprises françaises victimes de ce quasi-diktat", écrit-il.

Il faut ramener les dirigeants de GE Gas Power à la raison (Michel Zumkeller)

Pour Michel Zumkeller, député UDI du Territoire de Belfort, cette décision pourrait avoir "des conséquences dramatiques" sur la vie économique locale. GE fait travailler une cinquantaine de sous-traitants dans le Nord Franche-Comté et près de 1.500 salariés. "La situation actuelle doit nous amener à changer radicalement de modèle de société, malheureusement, il semble que ces géants qui sont plus des financiers que des industriels, ne l’aient pas compris".

L'esprit des accords de 2019 oublié ?

Dans son courrier, Christophe Grudler avance également d'autres éléments laissant penser que la direction de General Electric profite de la crise du coronavirus pour remettre en cause certains engagements qui avaient été pris au moment des discussions sur le plan social à l'été 2019. Selon le député européen, "la crise de l’aéronautique, aux Etats-Unis comme en Europe", semble mettre à mal le projet de diversification de l’usine belfortaine dans le domaine de l’aviation, qui devait créer environ 200 emplois.

Ces décisions sont incompréhensibles

General Electric accélèrerait selon lui "le transfert d’activités vers son usine de Hongrie, alors que celui-ci devait être retardé d’un an, pour permettre de conserver des salariés à Belfort, avant l’arrivée de l’activité aviation". GE chercherait également à transférer la réparation des rotors en Arabie Saoudite, "ce qui est plutôt fou, lorsque l’on sait que l’usine de Belfort est spécialisée dans tout ce qui est réparation", estime Christophe Grudler.

Ce qui me semble incompréhensible avec ces décisions, c’est qu’elles ne tiennent aucun compte des enseignements de la crise Covid (...) cette épreuve sanitaire montre clairement qu’il vaut mieux concentrer la production d’une même chaîne de valeurs, autour d’un seul site, plutôt que de multiplier les allers-retours avec d’autres pays... qui peuvent être sources de blocage de toute la production en cas de crise sanitaire (Christophe Grudler)

Les deux élus demandent au gouvernement d'intervenir pour clarifier la situation. A l'origine, 792 emplois devaient être supprimés sur l'entité turbine à gaz de General Electric à Belfort, mais ce nombre a été ramené, après négociations à 485. L'entreprise comptait 1.760 salariés le 30 avril 2019 et l'effectif doit être ramené à 1.275 d'ici la fin de l'année 2020.

à lire aussi Coronavirus : une centaine de salariés de General Electric retournent au travail malgré l'épidémie