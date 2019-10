General Electric Belfort : qui sont les entreprises prêtes à recruter les futurs ex GE?

Belfort, France

C'est ce vendredi que va se tenir la première réunion lançant le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi mené par General Electric. Ce plan prévoit la suppression de 485 postes à Belfort, au sein de la filière turbines à gaz qui en comptait 1760 au 30 avril 2019. C'est 28% des effectifs qui va donc devoir quitter l'entreprise d'ici le dernier trimestre 2020. L'objectif, disent les syndicats CFE-CGC et SUD, c'est que personne ne soit licencié : qu'il n'y ait que des départs anticipés à la retraites, ou des départs volontaires. Les négociations qui débutent ce jour vont permettre de préciser et d'affiner les conditions de départ. La direction de GE a également entamé des discussions avec d'autres entreprises pour "transférer" certains salariés.

Une convention signée avec Segula

General Electric a conclu un accord avec l'un des leaders mondiaux de ingénierie, dont la direction générale de l'activité internationale est présidé par Corinne de Bilbao ... l'ancienne présidente de GE. Selon nos informations, jusqu'à 114 salariés pourraient être transférés vers Segula. Les deux entreprises refusent d'en dire plus sur les conditions de départ. Ce que l'on sait c'est que les transferts se feront sous la condition que GE apporte une garantie de charge, de travail à Segula pour une durée d'au moins trois ans. Lors des négociations qui vont être entamées entre la direction et les syndicats ce vendredi pour une durée de six semaines, les syndicats veulent discuter de cette durée de 3 ans pour la faire évoluer à 5 ans.

Clemessy a entamé des discussions informelles avec General Electric

L'entreprise emploie près de 1200 salariés à Mulhouse : elle est l'une des filiales d'Eiffage Énergie Systèmes "dédiée au secteur industriel qu’il s’agisse des industries du nucléaire, de l’aéronautique et du spatial, de l’automobile, de la pharmacie et de la pétrochimie, de l’agroalimentaire mais aussi de la métallurgie ou encore de l’énergie". Les sites alsaciens collaborent de très près avec GE, et sont proches géographiquement. Delon nos informations des discussions informelles ont lieu entre les deux directions. Clemessy ne veut pas s'avancer sur des chiffres de recrutement mais les ressources humaines sont prêtes à regarder avec beaucoup plus d'attention les CV avec le logo GE. "Nous sommes à peu près sur que l'on va en recruter, car nous partager les même valeurs, souvent les même compétences et nous avons des besoins" affirme la société qui recrute chaque année une centaine de personnes en Alsace.

Alstom Transport rappelle que l'entreprise recrute en ce moment à Belfort

Alstom Ferroviaire se dit aussi prêt à regarder de près les lettres de motivation des futurs anciens GE. L'entreprise cherche à recruter 39 personnes, mais souligne que "le processus de recrutement sera identique pour chacun, qu'ils soit de GE ou d'ailleurs, le recrutement ce sera sur les compétences de chacun".