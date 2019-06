General Electric : Bruno Le Maire à Belfort ce lundi pour rencontrer les organisations syndicales et les élus

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit se rendre à Belfort ce lundi 3 juin pour évoquer l'avenir de General Electric. Il doit rencontrer les organisations syndicales et les élus.

Belfort, France

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit se rendre à Belfort ce lundi 3 juin à propos de la situation actuelle de General Electric et de son avenir industriel. Il doit rencontrer les organisations syndicales et les élus, après l'annonce la semaine dernière, de la suppression d'environ 1050 postes sur les sites de Belfort et Bourogne.

Selon nos informations, le ministre de l'Economie devrait rencontrer les syndicats devant le bâtiment 66 de General Electric rue de la Découverte, lundi à 15h30. Bruno Le Maire devrait ensuite s'entretenir avec la presse plus tard dans l'après-midi.