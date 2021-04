General Electric : Bruno Lemaire refuse la table-ronde réclamée par les élus du Territoire de Belfort

Le ministre de l'Economie Bruno Lemaire refuse de rencontrer les élus locaux sur le dossier de GE Steam Power. Damien Meslot, maire de Belfort et président de l'agglomération, Florian Bouquet le président du département ou encore la présidente de la Région Marie-Guite Dufay demandaient à échanger avec le locataire de Bercy pour tenter de suspendre le plan social de la direction de GE. Il prévoit toujours de supprimer 144 postes dans la branche nucléaire sur le site de Cravanche. Les responsables politiques renouvellent leur demande de moratoire sur le plan de suppression d’emplois au sein de GE Steam. De ce moratoire dépend la pérennité de l’activité à Belfort et de la souveraineté énergétique française, selon eux.

Bruno Lemaire a appelé Damien Meslot

Bruno Le Maire a directement contacté Damien Meslot par téléphone et lui a indiqué une fin de non recevoir. Les élus regrettent cette décision " qui va à l’encontre de la volonté de dialogue social et de transparence affichée par les syndicats", indiquent-ils dans un communiqué. Ils réaffirment leur engagement aux côtés des salariés et des syndicats.

Nouvelle manifestation ce jeudi

Le patron de Bercy indique par ailleurs vouloir poursuivre le dialogue avec les syndicats. Ces derniers appellent à une nouvelle manifestation ce jeudi à quelques jours de la fin des négociations avec leur direction. Le rendez-vous est fixé à 8h30 devant le site belfortain porte des Trois Chênes. Ils ont prévu d'accompagner la sortie d'un convoi exceptionnel de l'usine.

