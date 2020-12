General Electric : Damien Meslot craint que le discours du gouvernement "soit éloigné de la réalité"

Damien Meslot a reçu une réponse du gouvernement après ses craintes sur l'avenir industriel de General Electric dans le Territoire de Belfort. Il les avait couché sur le papier dans un courrier adressé à la ministre déléguée chargée de l'Industrie le 20 octobre dernier. Si le maire de Belfort est satisfait d'avoir obtenu une réponse d'Agnès Pannier-Runacher, il craint cependant que le discours du gouvernement "soit éloigné de la réalité".

"Totale vigilance" du gouvernement selon Agnès Pannier-Runacher

GE a multiplié ces derniers mois les plans sociaux, Damien Meslot a récemment estimé que le groupe américain aurait supprimé plus de 1.200 emplois directs à Belfort sur les 4.300 personnes que comptait le site en 2015.

Dans une lettre datée du 15 décembre Agnès Pannier-Runacher estime que "le bassin d'emplois belfortain, qui dispose de compétences rares dans les métiers du nucléaire, et d'un tissu d'entreprises structuré autour de la Vallée de l'Energie, a naturellement vocation à bénéficier" du plan de relance de la filière nucléaire. Cela "permettra de maintenir et développer un outil industriel qui a joué et jouera un rôle clé pour l'édification de notre système électrique".

La ministre souligne la "totale vigilance" du gouvernement pour que les salariés bénéficient de "solutions constructives (...) à la hauteur des moyens" de General Electric et souhaite "contribuer à la diversification des activités en capitalisant sur les compétences uniques du territoire", et met en avant notamment la nouvelle filière de l'hydrogène. Elle annonce enfin la mise en place d'un comité de pilotage, dont sera membre la commune de Belfort, "pour coordonner l'ensemble des initiatives".

Damien Meslot rassuré qu'en cas de "consortium autour du groupe EDF"

Des assurances qui restent insuffisantes pour Damien Meslot : "Si ces mots sont effectivement suivis d'effets, je serais rassuré, voire satisfait, pour l'emploi et pour nos habitants. Je crains toutefois que ce discours soit éloigné de la réalité", note-t-il.

"Je ne serais réellement rassuré que dans le cas où les activités présentes à Belfort seraient rachetées par un consortium autour du groupe EDF", souligne-t-il. "C'est la seule solution qui permettrait de mettre en oeuvre une politique industrielle de l'énergie qui protégerait le savoir-faire et les compétences en France", conclut le maire de Belfort.

Avec AFP.