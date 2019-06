General Electric : des milliers de personnes attendues ce samedi à Belfort, le point sur le dispositif

La Préfète du Territoire de Belfort recevra une délégation d'élus et de syndicats vers 16h.

Le dispositif se précise concernant le grand rassemblement de ce samedi à Belfort, pour protester contre le plan social chez General Electric. Les autorités locales s'attendent à la venue de plusieurs milliers de personnes dans les rues de Belfort. 4.000 à 5.000 personnes pourraient participer à ce grand rassemblement, des familles, des salariés de General Electric ou des sous-traitants, mais aussi des personnalités politiques : le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a déjà été annoncé.

Une marche ou une chaîne humaine ?

Les syndicats prendront la parole à 14h devant la Maison du peuple. Une marche est ensuite prévue jusqu'à la préfecture, en passant par le boulevard Joffre, le faubourg des ancêtres puis le pont Carnot et le boulevard Carnot. Mais cette marche pourrait vite se transformer en une grande chaîne humaine, si la mobilisation est aussi forte qu'annoncée, car il y a à peine un kilomètre entre le lieu de départ, la Maison du peuple et la Place de la République, où se trouve la préfecture.

Plus d'une centaine de forces de l'ordre mobilisées

La Préfète du Territoire de Belfort recevra une délégation d'élus et de syndicats vers 16h. Plus d'une centaine de forces de l'ordre seront mobilisées tout au long de la journée : des policiers nationaux, municipaux, et des gendarmes mobiles, pour encadrer le rassemblement. L'intersyndicale fait savoir également qu'elle a mobilisé son propre service d'ordre avec des salariés de General Electric.

Des gilets jaunes appellent également à se joindre à la mobilisation. Ils organisent leur propre rassemblement à 14h, place de l'Arsenal, à Belfort. De leur côté, les commerçants sont appelés à baisser le rideau, pendant une heure, de 14h30 à 15h30 pour symboliser une "ville morte". France Bleu Belfort Montbéliard vous fera vivre cette journée de mobilisation à partir de 11h, sur francebleu.fr et nos réseaux sociaux.