General electric : "EDF doit fixer rapidement les bons objectifs", estime un journaliste économique

Au lendemain de la présentation d'un protocole d'accord par EDF sur son rachat de la branche nucléaire de General Electric par l'électricien français, les terme ne sont pas encore connus. Ceux-ci doivent "rapidement fixer les bons objectifs", insiste le journaliste économique Jean-Michel Quatrepoint, "pour réparer le gâchis du précédent rachat d'Alstom à GE". Emmanuel Macron est attendu à Belfort ce jeudi 10 février pour officialiser ce rachat.

- Vous avez publié en 2015 un livre qui s'appelle Alstom scandale d'Etat. Vous dénoncez les conditions de vente de l'entreprise d'Alstom à GE. Sept ans plus tard vous en dites quoi ?

Quel gâchis ! Notamment pour la partie nucléaire. Car on savait depuis le début que le nucléaire, c'est stratégique. Vendre les turbines Arabelle était une erreur stratégique. Maintenant on essaye de réparer l'erreur mais en 7 ans on a perdu du savoir-faire, main d'œuvre qualifiée et la recherche et développement n'est plus ce qu'elle a été. Bref, il va falloir reconstruire, repartir de l'avant. Heureusement, il y a un carnet de commandes important de turbines Arabelle, grâce notamment aux accords avec Rosatom.

Cliquez ici pour réécouter l'interview du journaliste économique Jean-Michel Quatrepoint

- Et ce que ça va être possible de reconstruire ? Est ce que ça n'est pas trop tard finalement ?

Non, il n'est jamais trop tard quand on a une volonté, quand on met les moyens et quand on a un objectif. Je pense que ce qui est délicat c'est qu'au départ, EDF ne voulait pas reprendre. Il y avait d'autres propositions qui avaient été formulées. Mais le chef de l'Etat et le président bis, qui est Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée, ont décidé que ce serait EDF. Maintenant, qu'est ce que va faire EDF ? La partie des turbines Arabelle, c'est une entité industrielle. EDF fait de la gestion de centrale. Construire des turbines, c'est un autre métier. Il faut donc une grande autonomie et garder une autonomie à l'intérieur de l'ensemble EDF. Une autonomie à cette activité des turbines Arabelle. Alors, faut il rapprocher éventuellement de ce que fait Framatome, qui fait la partie nucléaire proprement dite ? Ca n'est pas évident. Cela dit, il aurait peut être été plus simple de basculer directement cette activité Arabelle avec Framatome. En tout cas, il faut une entité autonome de la direction générale d'EDF et qui ait un objectif précis et qui en ait les moyens financiers.

- Avec une vision industrielle aussi...

Bien évidemment, une vision industrielle à long terme et qui gère aussi les rapports avec Rosatom. Parce qu'à l'usine de Belfort il y a deux grands clients EDF, notamment pour toute la maintenance et puis pour Flamanville et pour les six EPR qui vont être annoncées, vraisemblablement, mais il y a aussi Rosatom qui assure une bonne partie du carnet de commandes à l'exportation. Donc, il est important d'avoir de bons rapports avec Rosatom. C'est un client important.

- On s'en souvient, c'était Emmanuel Macron qui avait signé cette vente il y a 7 ans en tant que ministre de l'Economie. Il a tiré les leçons de cette décision selon vous ?

Petite précision : il n'a fait que finaliser le contrat qui avait été signé au mois de juin, après un conseil interministériel à l'Elysée, où Montebourg et Macron s'étaient opposés. Macron était secrétaire général adjoint de l'Elysée à l'époque et Montebourg avait perdu. Mais Montebourg n'a pas démissionné et c'est lui qui avait signé les accords avec Jeffrey Immelt, le patron de General Electric, et Patrick Kron, le patron d'Alstom. Ensuite, quand Montebourg est parti, c'est Macron qui l'a remplacé et qui a finalisé l'accord. Au départ, c'est bien l'accord qui avait été signé le 19 juin par Montebourg, Immelt et Patrick Kron.

- Le Président qui sera à Belfort jeudi pour officialiser ce rachat. C'est un signe fort pour vous ?

Oui, parce que ça fait des mois que l'accord était dans les tuyaux, mais ça a traîné. Notamment parce qu'EDF voulait voir le prix. Il y a un problème sur le prix. D'après ce que je comprends EDF va payer 1 milliard 100. Et comme ils ne sont pas dans une très bonne situation financière très bonne, ils tentent de minimiser le prix en disant "je récupère de la trésorerie grâce aux avances sur commande et en fait, je ne dépenserai que 270 millions". Je regrette, ça n'est pas comme ça que ça se passe. On rachète une entreprise 1 milliard 100, cette entreprise a une trésorerie et on reprend la trésorerie avec. On ne va pas l'assécher, alors qu'on en a besoin pour faire tourner la société. Donc ça c'est un habillage encore une fois. Dans cette affaire, depuis toujours, il y a eu des habillages et de l'enfumage. Cela dit, à l'époque, General Electric avait racheté 500 millions. Ensuite, je pense que le président de la République, effectivement, il va faire aussi une opération de communication politique. Il est en instance d'annonce de sa candidature, donc il va essayer sans doute de présenter un grand discours énergétique en expliquant quelle est la voie que la France choisit avec le nucléaire. Et quelle sera la place de Belfort ? Belfort peut devenir un des pivots pour au moins une bonne partie de cette industrie nucléaire, grâce à Rabelle tout ce qui tourne autour. Il faut que Belfort devienne un des lieux d'excellence pour le futur de l'énergie nucléaire.