General Electric : Emmanuel Macron répond aux élus du Territoire de Belfort

Dans un courrier reçu ce jeudi, Emmanuel Macron, le président de la République répond aux interpellations des élus du Territoire de Belfort. Le chef de l'Etat avait été invité à réagir aux inquiétudes liés à la situation de General Electric à Belfort et Bourogne, et où 800 emplois seraient menacés.

Belfort, France

"Soyez assuré de toute l'attention que je porte à votre territoire et à la situation du groupe General Electric et de ses implantations terrifortaines" écrit Emmanuel Macron à Damien Meslot, maire de Belfort. Le président de la République répond à l'élu, qui l'avait interpellé début avril, avec d'autres élus du Territoire de Belfort.

Emmanuel Macron ne recevra pas les élus du Territoire de Belfort

Damien Meslot, maire de Belfort, Ian Boucard et Michel Zumkeller, députés du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, sénateur du département et Florian Bouquet, président du département, avaient rédigé une lettre commune, adressée au chef de l'Etat, avec pour but d'être reçus à l'Elysée et d'y évoquer la situation, inquiétante, de General Electric. Emmanuel Macron ne répond pas à cette sollicitation, et renvoie à son ministre de l'Economie, Bruno Le maire : "Je vous informe avoir demandé à Mr Le Maire de vous recevoir afin d'évoquer l'évolution de ce dossier qui fait l'objet de la plus grande vigilance de la part de l'Etat".