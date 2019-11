General Electric : la CGT menace de bloquer le site de Belfort à nouveau

Belfort, France

"Il est hors de question de revenir sur cet acquis" clame Pierre Braye, élu CGT au CSE du site de Belfort à propos de la durée annuelle de travail. Alors que la période de consultation pour préciser les modalités du plan social et de la suppression de 485 postes se termine le 29 novembre, le syndicat menace de se mettre à nouveau en grève lundi 25 et même de bloquer l'usine de Belfort.

Ce matin, ils étaient environ 150 à débrayer à l'appel de la CGT. Une délégation s'est rendue au bâtiment Te05 et ont exigé de la direction de revenir sur la suppression de 10 jours de RTT, qui ferait passer la durée de travail de 1305 à 1400 heures par an. Cette mesure est proposée par la direction pour améliorer la compétitivité du site.

La direction estime avoir suffisamment négocié, discuté

"On ne veut pas que l'on touche à nos 35 heures, explique Pierre Braye. Les accords RTT étaient faits pour faciliter la vie dans l'entreprise, en famille et ainsi de suite. Et là, on est en train d'y retoucher pour régresser".

Face à la direction, la délégation estime ne pas avoir été entendue: "Elle ne veut rien lâcher là-dessus. Elle veut pas discuter quoi que ce soit. La direction pense avoir déjà suffisamment négocié, discuté, déclare l'élu CGT. Lundi, je pense que s'il n'y a pas de compromis de trouvé, il n'est pas impossible que l'on remette le couvert avec une grève, avec des blocages".

