General Electric: le blocage continue sur les sites de Belfort et de Bourogne

Des salariés de General Electric ont passé la nuit sur les sites de Belfort et de Bourogne. Depuis mardi 8 octobre, ils bloquent l'activité pour dire non au plan social de la direction. Une réunion est prévu ce mercredi 9 octobre à 10h.

Belfort, France

Les salariés de General Electric sont déterminés à montrer leur mécontentement à la direction. Ils continuent ce mercredi 9 octobre le blocage des sites de Belfort et de Bourogne. Ils ont passé la nuit là-bas après avoir lancé cette action la veille. Ce matin, selon la CGT, près de 40 salariés étaient mobilisés à Bourogne, une trentaine à Belfort.

"Le temps qu'il faudra"

"On mènera ce blocage le temps qu'il faudra et avec les salariés", assure Cyril Caritey, délégué CGT. Il y a de la détermination mais malgré tout les gens restent sereins, mobilisés et convaincus que ce sont eux qui ont raison parce qu'ils portent un projet alternatif avec l'intersyndicale qui a été déposé au niveau local. On attend que la direction revienne à la négociation avec comme objectif la prise en compte du projet alternatif."

L'intersyndicale propose notamment la suppression de 300 postes l'année prochaine sous forme de départ volontaires et de plans seniors. De son côté GE veut bien revoir sa copie, supprimer 650 postes au lieu de 800 mais au détriment de plusieurs acquis sociaux, ce que refusent les syndicats. Une réunion est prévue ce mercredi à 10h. Le processus de consultation dans le cadre du plan social prendra fin le 21 octobre.

