General Electric : les effectifs détaillés dans le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, sur les sites de Belfort et de Bourogne, General Electric compte près de 4000 salariés, selon les derniers chiffres d'avril. Avec le plan social dévoilé ce mardi, un quart des postes serait supprimé, dans les branches gaz et services supports.

Le géant américain General Electric (GE) a annoncé mardi envisager la suppression de plus de 1.000 postes en France, dans la branche turbines à gaz et au sein des services supports, principalement sur le site de Belfort et en région parisienne, ce qui pourrait entraîner "un maximum de 1.044 réductions de postes, essentiellement sur les sites de Belfort, Bourogne et Boulogne-Billancourt", a indiqué le groupe.

Combien de personnes sont-elles concernées dans le Territoire de Belfort ? Selon les derniers chiffres d'avril, GE emploie près de 4.000 salariés. Voici les effectifs détaillés :

1.800 salariés sur les sites de Belfort et Bourogne (activité « Gas Power System », production de turbines et centrales à gaz : 1.000 dédiés à la production, 800 à l’ingénierie)

sur les sites de Belfort et Bourogne (activité « Gas Power System », production de turbines et centrales à gaz : 1.000 dédiés à la production, 800 à l’ingénierie) 1.400 salariés à Belfort (activité « Steam Power », ex « Alstom Power » : fabrication alternateurs et turbines vapeur pour centrales nucléaires/centrales à charbon)

à Belfort (activité « Steam Power », ex « Alstom Power » : fabrication alternateurs et turbines vapeur pour centrales nucléaires/centrales à charbon) 210 salariés à Belfort (activité « Power Conversion » : électronique de puissance pour gros moteurs de bateaux/centrales électriques)

à Belfort (activité « Power Conversion » : électronique de puissance pour gros moteurs de bateaux/centrales électriques) 100 salariés à Belfort (activité de suivi pour les projets de centrales hydrauliques)

à Belfort (activité de suivi pour les projets de centrales hydrauliques) 350 salariés à Belfort (service administratif partagé, paie et comptabilité)

Sur le total de 3.860 salariés du Territoire de Belfort, près de 1.050 postes sont supprimés.

