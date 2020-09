VIDÉO - General Electric : les plans sociaux "d'aubaine" ne sont "pas acceptables" dit Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dénoncé jeudi les plans sociaux "d'aubaine" annoncés ou envisagés par certaines entreprises, citant notamment l'exemple de l'américain General Electric qui prévoit de restructurer certaines activités en Europe, ce qui impacterait le site de Belfort, dans le Territoire de Belfort.

"Il y a des difficultés et ça peut amener certaines décisions, mais certainement pas des décisions d'aubaine. Et il faut que les choses soient claires" entre General Electric et le gouvernement français, a affirmé M. Le Maire lors d'une audition devant la commission des Finances du Sénat.

Entretien prévu avec le PDG de General Electric

"Je vois se profiler par exemple à Belfort, chez GE un certain nombre de propositions qui ne me paraissent pas toutes correspondre aux engagements qui ont été pris par GE", en 2014, au moment du rachat d'Alstom Energie par le groupe américain, et 2019 dans le cadre d'un plan social, a ainsi estimé M. Le Maire.

"Nous veillerons à ce que GE respecte ses engagements", a-t-il assuré, indiquant qu'il parlerait prochainement au PDG du groupe américain, Larry Culp.

Nous emploierons tous les moyens qui sont à la disposition du ministère de l'Economie et des Finances pour refuser ces plans sociaux d'aubaine (...) la crise économique doit amener chacun à faire preuve de sens des responsabilités et pas à profiter de la situation pour engager des plans sociaux qui ne seraient pas indispensables pour que l'entreprise puisse rebondir (Bruno Le Maire)

89 emplois menacés à Belfort

General Electric veut supprimer 764 emplois en France au sein de GE Energy, la filière d'énergies renouvelables que le géant américain avait racheté à Alstom en 2015.

Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, ce plan de restructuration prévoit la fermeture pure et simple du site GE Hydro de Belfort, où travaillent les anciens salariés d'Alstom : 89 personnes sont concernées.

"La crise frappe toutes les entreprises, et en particulier General Electric dans deux de ses trois domaines d’activités majeurs que sont l’aérien et l’énergie. L’entreprise a fait part de son intention de réorganiser et restructurer ses activités dans le domaine des réseaux électriques et de l’énergie hydroélectrique", avait réagi Bercy jeudi.

Nous ne disposons pas encore des détails de ces restructurations qui seront, conformément au droit social, présentées en premier lieu aux salariés dans les prochaines semaines (Bercy)

"Nous suivons de près la situation de GE et serons attentif à ce que ces restructurations permettent de pérenniser l’empreinte industrielle de GE en France et maintienne un maximum d’activité et d’emploi, en ayant notamment recours aux dispositifs mis en place par le gouvernement".