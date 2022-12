General Electric : les syndicats et Fabien Roussel réagissent après la perquisition à Belfort

On en sait un peu plus sur la perquisition chez General Electric à Belfort . La police judiciaire s'est rendue sur le site de l'activité gaz, au Techn'hom, jeudi matin. Le Parquet national financier confirme qu'il s'agit bien d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, après un signalement du député Fabien Roussel en juillet 2019 et d'une seconde plainte des syndicats belfortains.

La limite entre fraude et optimisation fiscale

Cette perquisition intervient après un signalement du député Fabien Roussel en juillet 2019 et d' une seconde plainte des syndicats belfortains . Elle porte sur 555 millions d'euros de minoration "artificielle"' des bénéfices du site de Belfort, entre 2016 et 2019, qui auraient été transférés en Suisse. "C'est la limite entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, et on doit en avoir le cœur net", avance Le député du Nord et secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. "Il y a eu mensonge, le site de Belfort n'a jamais été déficitaire. Les bénéfices remontaient dans les filiales du groupe américain au lieu d'être réinvestis dans le site français", affirme-t-il.

Pour Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC, il s'agit de mettre à jour des fraudes qui ont eu des conséquences dramatiques pour le site de Belfort : "Le déficit artificiel lié à l'évasion fiscale, c'est l'argument utilisé pour ne plus investir, c'est l'argument utilisé pour ne plus augmenter significativement les salaires, et c'est l'argument qui a été utilisé pour démontrer le plan de sauvegarde de l'emploi".

Pas question de parler "d'optimisation fiscale" pour Alexis Sesmat, délégué syndical Sud. "Soit on est conforme et on paie ses impôts, soit on fait de la fraude fiscale", soutient-il. Il se réjouit également de la rapidité du Parquet national financier : "La perquisition qui survient aujourd'hui chez General Electric doit être un signal fort pour toutes ces entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale."

