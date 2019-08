General Electric : nouveau convoi exceptionnel ce mardi au départ de Belfort

Un convoi exceptionnel transportant une pièce de plus de 300 tonnes destinée à une centrale nucléaire aux Etats-Unis doit partir ce mardi du site General Electric de Belfort.

Belfort, France

Avis aux automobilistes. Un nouveau convoi exceptionnel va traverser Belfort ce mardi, au sortir des usines General Electric. La société Scales va transporter un "stator d'alternateur", une pièce de 100 mètres de long et 347 tonnes, destinée à rejoindre la centrale nucléaire Fermi Enrico, située près de Détroit, dans le Michigan, aux Etats-Unis. Le convoi doit franchir les voies de chemin de fer entre 10h15 et 10h30 ce mardi matin.

Ce stator sera transporté sur un dispositif similaire à celui déployé pour une turbine à gaz 9HA, ce qui constitue "une première à Belfort", selon un porte-parole de General Electric. "Auparavant, ce genre de pièce voyageait par rails pour des clients comme Edf, ou, lorsqu'elle était de petite taille était transportée par la route", précise-t-il. La taille et le poids imposants de cette pièce nécessitent cette fois de mettre en place un convoi exceptionnel.

La cargaison sera ensuite transportée par barge jusqu'à Rotterdam (Pays-Bas) (photo d'illustration) - Dossier de presse General Electric

L'arrivée du convoi est prévue vendredi 23 août à Neuf-Brisach, près de Colmar, dans le Haut-Rhin. La cargaison sera ensuite transportée par barge jusqu'à Rotterdam (Pays-Bas), avant de prendre la direction des Etats-Unis par bateau.

Les perturbations de circulation

En conséquence, le stationnement de tout véhicule sera interdit ce mardi à partir de 8h : rue de Broglie et rue de Mulhouse. La circulation sera aussi interdite à partir de 8h : avenue Louis Lacaille, avenue des usines (en partie), Place Yitzhak Rabin, rue et pont Georges Clémenceau, quai Vauban, Carrefour de l'espérance, avenue du Capitaine de la Laurencie, Faubourg de Brisach et Porte du Vallon.