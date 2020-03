General Electric : plus de 80 licenciements à Belfort selon les syndicats

Résumé assez grossièrement, les salariés des bâtiments 329 et 16 sont les comptables de GE. Pour la plupart d'entre eux, ils ont été recrutés en 2017. Ils ont intégré un service spécialement crée dans le cadre de l’engagement du groupe américain de créer 1000 emplois en France. 183 personnes s'occupent dans ce département de la comptabilité générale, des fournisseurs, du contrôle gestion sur les comptes de l'ensemble de l'entreprise en Europe : France, Suède, Allemagne, Italie, ou encore Pologne. Pour justifier ce plan social, la direction a expliqué aux représentants du personnel qu'il fallait "changer de stratégie", que "les activités sans valeur ajoutée soient transférées vers un partenaire extérieur" pour plus de "flexibilité". Les syndicats craignent le licenciement d'un peu moins de 100 personnes d'ici début mai.

Une centaine de salariés ont bénéficié d'un plan de départs volontaires

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été validé le 5 décembre par la DIRECCTE. Le plan de départs volontaires s'est terminée il y a quelques jours, le 29 février. Environ 100 personnes ont accepté de partir et de prendre un chèque allant de 16 mois de salaire d'indemnité jusqu'à 48 mois d'indemnités selon l'ancienneté. Sur ces 108 personnes, un peu plus de 40% d'entre elles ont acceptés une mobilité en interne. 25% d'entre elles ont trouvé un emploi dans une autre entreprise. 25% de ces salariés ont fait le choix de créer leur entreprise. Pour les 10% restants, les salariés ayant bénéficié d'un départs volontaires vont bénéficier d'un congé de formation ou partir à la retraite.

80 à 90 licenciements à venir selon la CFE-CGC

Pour le personnel restant, la direction de General Electric va proposer un reclassement en interne. Et si aucune solution n'est trouvée, les premières lettres de licenciements pourraient tomber dès le mois de mai. Le syndicat CFE-CGC estime que seule une poignée de salariés va accepter le reclassement. Ainsi, entre 80 et 90 employés pourraient être licenciés dans quelques semaines, avec pour certains une inquiétude, ceux qui ont plus de 50 ans. De source syndicale, certains vont connaître de la difficulté à retrouver un emploi à cet âge-là "certains sont sous pression, et se font beaucoup de soucis pour l'avenir". De son coté la direction estime qu'il est trop tôt pour parler de licenciements, que les salariés ont toujours la possibilité d'accepter un poste en interne.

Le service en partie externalisé en Hongrie et en Inde

Pour justifier le plan social, la direction parle de "réorganisation des services" et "d'externalisation". Le service va être en grande partie externalisé à une autre entreprise basée en Hongrie et Inde. Une toute petite partie est transférée à Belfort.