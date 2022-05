L’intersyndicale de GE à Belfort dépose une plainte devant le Parquet national financier pour fraude fiscale

C'est une figure de la lutte contre l'évasion fiscale que les salariés de General Electric à Belfort ont choisi pour porter plainte contre le géant de l'énergie. L'avocate Eva Joly est ce mardi aux côtés de l'intersyndicale de GE et des représentants du CSE (Comité social économique) pour annoncer le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale auprès du Parquet national financier. L'entreprise aurait transféré jusqu'à 800 millions d'euros de bénéfices selon les révélations du site d'investigation Disclose. Cela concerne le site de turbines à gaz de Belfort où s'était rendu Emmanuel Macron en février dernier pour annoncer son nouveau programme nucléaire.

Une optimisation fiscale de 800 millions d'euros

Le système dénoncé par les syndicats de General Electric à Belfort est celui d'une optimisation fiscale qui aurait permis de transférer jusqu'à 800 millions d'euros de la France vers la Suisse entre 2015 et 2020 en minorant le résultat fiscal du site de turbines à gaz de Belfort. Le groupe aurait transféré les responsabilités commerciales vers une société créée à Baden en Suisse, transformant ainsi le site de Belfort en unité de fabrication.

Le manque à gagner pour les comptes publics serait compris entre 150 et 300 millions d'euros. Le ministère des finances dément avoir validé ce schéma d'optimisation fiscale mais se retranche derrière "le secret fiscal professionnel" pour s'expliquer en détail.

Une plainte face à l'immobilisme de Bercy

Les syndicats avaient déposé une assignation en décembre 2021. Ils réclamaient un rattrapage de participation sur la période 2015-2020, mais depuis la situation n'a pas bougé.

"Face à l'immobilisme de Bercy, nous choisissons la justice" explique ce mardi le secrétaire du CSE, et représentant de la CFE-CGC sur le site de turbines à Gaz, Philippe Petitcolin.

Même son de cloche du côté du délégué Sud Industrie, Alexis Sesmat : "Il y a eu plusieurs sommations, il y a eu l’assignation. Maintenant on rentre en guerre. On engage la responsabilité de l’entreprise. On est ambitieux. On veut bannir l’évasion fiscale".

Une menace sur l'avenir

Ce qui inquiète les salariés, c'est aussi l'avenir du site à long terme. Leur avocate Eva Joly estime que c'est ce qui se profile en arrière plan : "La direction prépare la fermeture du site, en diminuant sa rentabilité artificiellement. Belfort est à l’équilibre en réalité, si on ne falsifie pas les comptes".

à lire aussi Les élus du Grand Belfort vont enquêter sur les délocalisations de General Electric