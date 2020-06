General Electric : un accord en vue sans délocalisation pour Belfort et Bourogne

C'est la fin du feuilleton. Un accord doit être signé ce vendredi entre la direction et l’intersyndicale CFE-CGC/Sud chez General Electric. Il n'est plus question de délocaliser une partie de l'activité turbines à gaz mais il y aura des contreparties à respecter.

Après de longues discussions et des rebondissements, un accord doit être signé ce vendredi entre la direction et l'intersyndicale sur les heures délocalisés de l'activité turbine gaz

L'intersyndicale CFE-CGC/Sud et la direction ont enfin réussi à s’entendre pour éviter la délocalisation d'une partie de l'activité turbine gaz. En pleine crise du coronavirus, la direction avait projeté de sous-traiter 40 000 heures de production de la division turbine à gaz de Belfort et Bourogne, l'équivalent de presque un mois de travail, vers les Etats Unis et l’Arabie Saoudite. Des dizaines d’emplois auraient pu être menacé par cette mesure, en plus du plan social de 485 suppressions de poste dans la même entité gaz.

Ce que prévoit l'accord

Cet accord qui doit être signé au siège de la direction à Belfort ce vendredi en fin de matinée prévoit plusieurs mesures. Les salariés vont devoir faire quelques sacrifices. Selon les syndicats signataires, ils vont devoir reporter huit jours de RTT de 2020 à 2021 dont la moitié pourra être monétisé. Le texte prévoit aussi le recours à l'intérim, au travail le samedi ou la mise en place d'une équipe du weekend. En échange, la direction accepte que l'accord ne soit pas unanime, c'est-à-dire qu'il ne soit pas signé par l'ensemble des syndicats. La CGT en effet le rejette.

Le risque de transfert n'est pas totalement écarté à l'avenir.

Si les objectifs de production ne sont pas atteints, la direction pourrait quand même transférer tout ou partie de l'activité, rapporte la CFE-CGC. La partie n'est pas gagnée pour autant et l'avenir reste incertain. Dans l'immédiat, cet accord permettra à Belfort et Bourogne de conserver 33 000 des 40 000 heures de production qui risquaient de partir vers l'étranger. Ce qui aurait pu mettre en péril l'avenir des deux sites et menacer des dizaines d'emplois. Désormais, l'intersyndicale en appelle à l'Etat pour demander à GE des engagements en terme d'emplois, d'investissement et de budget sur les dix axes du projet industriel indispensable à la survie du site de Belfort conformément aux accords passés en novembre 2014 et octobre 2019.

Une réunion pour finaliser les discussions, la direction de GE Gas Power

Du côté de la direction, on confirme que les discussions sont bien avancées en vue de signer cet accord. Dans un communiqué, elle indique qu'elle "a initié, depuis le 28 mai, un dialogue régulier avec les représentants du personnel à Belfort sur la manière de compenser la perte de production due à la crise du Covid-19 et les solutions associés". La direction confirme qu'une réunion est prévue ce vendredi "pour finaliser ces discussions".