Plan social chez General Electric : plus de 1.000 emplois supprimés dans le Territoire de Belfort

Belfort, France

C'était attendu mais c'est bien évidemment un coup dur pour les salariés de General Electric du Territoire-de-Belfort. La direction a transmis un document aux syndicats de l'entreprise pour leur détailler le plan social à venir. Les chiffres ont été révélés ce mardi. Au total, un salarié sur quatre devrait être touché dans le département : 792 licenciements sont prévus dans la branche gaz de GE et 252 pour le centre de service. Soit 1.044 au total.

Le plan social était prévu juste après les élections européennes du 26 mai. Le couperet tombe 24 heures plus tard. A l'origine, 800 à 1.000 suppressions d'emploi étaient annoncées. La direction prévoit donc d'en supprimer quelques dizaines de plus. Au total, GE emploie 4.000 personnes dans le département, c'est le premier employeur privé dans le Territoire de Belfort.

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait d'ores-et-déjà alerté le président de la République sur la situation du site belfortain. Emmanuel Macron avait alors répondu que le dossier GE Belfort faisait l'objet de "la plus grande vigilance de la part de l'Etat".

Les élus appellent à la mobilisation générale

Dans un communiqué, les élus belfortains et la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté Marie-Guite Dufay, parlent "d’une nouvelle épreuve pour la Cité du Lion, pour le bassin industriel du Nord Franche-Comté et plus largement pour la filière énergie en France". Ils rappellent que le groupe américain GE, en rachetant Alstom énergie, n'a pas tenu ses engagements en matière d'emploi et demandent au gouvernement de tenir les siens.

Déjà reçus à l'Elysée le 22 mai, le maire Damien Meslot, le président du conseil départemental Florian Bouquet, et les parlementaires demandent un rendez-vous rapide avec le ministre de l’économie et des finances. Il est urgent pour eux d'"évoquer la mise en œuvre rapide des pistes de diversification (...) proposées avec les syndicats depuis maintenant plusieurs mois".

Le communiqué des élus du Territoire de Belfort et de Bourgogne Franche-Comté