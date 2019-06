General Electric vend ses machines et une partie de son patrimoine

Grenoble, France

Les enchères sur internet sont ouvertes jusqu'au 4 juillet. Ce mercredi on peut voir les machines dans l'usine à condition de s'être

inscrit au préalable sur le site : https://www.apexauctions.fr/auction-sa/auctionDetails/3381?switching=true&utm_source=nathalie&utm_medium=email&utm_campaign=ge-fr

Brice, Luc, Moussa et Frédéric observent la vente aux enchères de leurs machines avec un nostalgie toute syndicale. lls sont membres de la CGT.

Les ouvriers qui travaillaient sur ces machines, la semaine dernière encore, racontent:

Et les enchères atteignent à ce jour 10.000 euros pour la plus grande machine qui valait largement plus d'1 million quand elle était neuve, il y a 40 ans. Et puis ce sont aussi des dizaines d'autres lots comme des fourgons mis à prix à 100 euros ou des postes à souder à 30 euros qui sont offerts dans cette vente aux enchères

G.E. voudrait vendre 62.000 m² de terrain à Grenoble

Lundi 24 juin, devant le CSE central, et mardi 25 juin devant le CSE de, les syndicats ont émis un avis négatif à la vente de la moitié du site de Grenoble envisagée par la direction. G.E a l'intention vendre 62.000 m² de terrain (l'équivalent de 10 terrains de rugby) sur lesquels se trouvent 20.000 m² de bâtiments industriels. Des terrains et des bâtiments qui hébergeaient les activités industrielles supprimées l'an dernier.

Pour les syndicats, la vente de ces terrains est la certitude que General Electric ne développera plus rien à Grenoble à l'avenir .

Ces 60.000 m² intéressent vivement les agents immobiliers, mais le plan local d'urbanisme interdit à cet endroit la construction d'immeubles d'habitation. On est ici dans une zone industrielle.