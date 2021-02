"Génération agriculteurs" - En Limousin, la relève de l'agriculture est bien là, et elle se diversifie

Dans cette exploitation ovine, à Saint-Paul, en Haute-Vienne, Amandine Roudaud a 21 ans, a repris l'exploitation familiale, après deux ans d'aide au sein de sa famille. Elle voulait être sûre de son choix, mais aujourd'hui, elle ne regrette absolument pas de s'être installée."Moi je suis dedans depuis toute petite, _je ne me voyais pas faire autre chose"dit-elle. "C'est un super métier, je travaille avec les animaux, j'adore ça." _

Une passion qu'elle partage avec son cousin, Alexandre, avec qui elle travaille. Lui a 27 ans. Et comme Amandine, il n'échangerait son métier pour rien au monde._"_Pour moi, c'est la liberté." Ces deux jeunes agriculteurs sont heureux. Mais, ils sont aussi conscients qu'il est plus facile de s'installer quand la famille est déjà dans le métier. Des propos corroborés par Pierre, l'oncle d'Amandine et le père d'Alexandre. "Je suis heureux, mais il faut en vouloir"

Cette année, ces vaches d'un élevage d'Arnac-la-Poste en Haute-Vienne n'iront pas au salon de l'agriculture de Paris © Radio France - Géraldine Marcon

Un carrefour de l'agriculture

Car la crise de l'agriculture touche ceux qui sont déjà installés, comme ceux qui le veulent. Et, quand on voit cette statistique impressionnante (deux suicides par jour dans le monde agricole selon la Mutualité agricole), Pierre a des raisons d'être inquiet. Ces derniers temps, en Haute-Vienne, la moyenne est d'environ 40 installations pour 100 départs à la retraite tous les ans.

Mais s'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on pourrait imaginer que la situation va s'améliorer, à entendre Anthony Faissat, le président des Jeunes Agriculteurs dans le département, et aussi installé en bovin à Bessines-sur-Gartempe."On a des nouvelles productions qui arrivent, qui permettent de dynamiser l'installation sur le département." Et il le faut : selon Anthony Faissat, "1/3 des agriculteurs va partir à la retraite dans les dix ans à venir."

"C'est ultra-important de tordre le cou à ces idées reçues, qu'on est enfermé dans une ferme, qu'on voit personne. On vit une crise de l'élevage mais à côté de ça, on a un cadre de vie magnifique, on vit avec des animaux, on est maître de notre outil de travail."

Un tiers des agriculteurs à la retraite dans les dix prochaines années

Ce n'est pas Jean-Claude Jobard, le président de l'ADEAR Limousin, une association qui soutient l'agriculture paysanne qui dira le contraire. Invité de France Bleu Limousin, ce matin, il essaye d'encourager l'installation de nouveaux agriculteurs, pas forcement issu du monde agricole. Et ça semble marcher.

"Nous avons _beaucoup de porteurs de projets hors cadre familiaux_. Avec la crise que nous traversons, beaucoup de personnes veulent venir travailler à la campagne." Mais s'il y a plus de contacts et de sollicitation, ça ne fait pas une installation, au final. C'est pourquoi l'ADEAR essaye de soutenir les nouveaux venus à l'aide de formations, notamment. "Sur l'année 2019, en Limousin, _on a touché 200 personnes"explique Jean-Claude Jobard. "Cette année, on a ouvert un stage pour 15 personnes, il y avait plus de vingt candidats"._