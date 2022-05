Générosité : les Français donnent beaucoup pour l'Ukraine, les dons aux autres causes en baisse

Si les Français ont fait beaucoup de dons pour soutenir les réfugiés ukrainiens, les dons pour les autres causes sont en baisse, notamment en raison de la baisse du pouvoir d'achat. C'est l'enseignement du baromètre des Apprentis d'Auteuil, réalisé par Ipsos et révélé ce jeudi sur franceinfo.

En pleine guerre en Ukraine, les Français sont généreux et solidaires envers les réfugiés, mais prévoient de donner moins que les autres années pour les autres causes. C'est l'enseignement du baromètre des Apprentis d'Auteuil, "La solidarité à l’épreuve des crises", réalisé par l'institut Ipsos et publié ce jeudi, révèle franceinfo.

Près de la moitié des Français ont donné ou veulent donner pour l'Ukraine

L'étude indique que la guerre en Ukraine a poussé les Français à exprimer massivement leur solidarité, notamment à travers des dons. Près de la moitié de la population déclare avoir fait ou prévoit de faire un don pour aider les réfugiés ukrainiens ou les victimes du conflit en 2022. 17% des Français ont déjà fait un don et 29% prévoient de le faire. Dans le détail, les trois quarts des Français aux hauts revenus ont fait ou prévoient de faire un don : 46% ont déjà aidé les Ukrainiens, et 27% comptent faire un don en 2022.

Moins de dons pour les autres causes

Mais cet élan de générosité pénalise les autres causes. Parmi les Français qui ont fait un don en 2021, un sur cinq (20%) envisage de donner moins que d’habitude pour les autres causes car ils ont fait ou prévoient de faire un don pour les Ukrainiens. Le constat est encore plus marqué pour les donateurs disposant de hauts revenus, dont plus de deux sur cinq (41%) envisagent de réduire leurs dons pour les autres causes car ils ont fait, ou comptent faire un don pour les Ukrainiens.

L'élan de générosité de la crise du Covid n'a pas duré

Toutes causes confondues, la part de donateurs est donc passée de 51% en 2019 à 48% en 2021 sur l’ensemble des Français. Chez les personnes à hauts revenus, elle a progressé de trois points, à 80%.

L'étude souligne que si l'année 2020 a été marquée par une forte augmentation du montant des dons, et plus particulièrement des très hauts dons, les montants diminuent pour retrouver des niveaux proches de ceux d’avant la crise sanitaire. L’élan de solidarité lié à la crise n’aura donc finalement pas duré, note le baromètre.

Les dons pâtissent de la baisse du pouvoir d'achat

En 2021, les donateurs ont donné en moyenne 274 euros, soit 30,6% de moins qu’en 2020 (395 euros) et même 8,6% de moins qu’avant la crise sanitaire (300 euros). Dans une moindre mesure, le constat est le même pour les hauts revenus, qui ont donné en moyenne 2 191 euros, soit 11% de moins qu’en 2020 (2 463 euros), mais 2,4% de plus qu’en 2019 (2 140 euros). Selon le baromètre, un quart des donateurs (25%) comptent moins donner, voire ne plus donner cette année. Ils le justifient avant tout par la baisse du pouvoir d’achat (57%) et la peur face à l’inflation (36%).

Les jeunes particulièrement généreux

Cependant, les jeunes se distinguent particulièrement par leur générosité : 52% des moins de 35 ans qui déclarent avoir fait un don en 2021. C'est 10 points de plus en deux ans.