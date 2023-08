Geneviève de Fontenay "était capable de piquer des colères pas possibles", confie le Mayennais René Périgois

Les hommages à Geneviève de Fontenay se multiplient partout en France après l'annonce ce mercredi 2 août de son décès. L'ancienne présidente du comité Miss France est morte dans la nuit de lundi à mardi, elle avait 90 ans. Ses proches l'ont annoncé ce mercredi 2 août. La "Dame au chapeau", comme elle était surnommée, a travaillé pendant plus de 10 ans avec un Mayennais. René Périgois était à la tête d'une imprimerie à Craon et il a fourni le comité Miss France de 1995 jusqu'en 2010. Celui qui est connu dans notre département pour avoir été commentateur de courses hippiques était donc en contact quasi permanent avec Geneviève de Fontenay.

ⓘ Publicité

"Je l'avais à peu près une fois par semaine au téléphone"

René Périgois est entré en contact avec Geneviève de Fontenay par l'intermédiaire de Bernard Pichard , délégué du comité Miss France dans les Pays de la Loire. "Je faisais toutes les affiches pour toute la France, tous les prospectus, parfois et parfois les catalogues de soirées, voire des banderoles, des cartes postales", retrace l'ancien imprimeur du comité Miss France. Une fois que le modèle d'une affiche était validé, elle pouvait être imprimée en 7.000 exemplaires par exemple. "Les affiches pour les galas, c'était entre 200 et 300 affiches par région. Parfois, ça pouvait monter jusqu'à 600", précise-t-il.

L'ancien imprimeur mayennais se souvient de périodes d'activité plus intense après l'élection Miss France, qui avait lieu chaque année autour du 20 décembre. "Là, c'était un peu la course parce qu'on n'avait jamais de très bonnes photos de la miss, malgré tous les photographes qu'il y avait : on avait toujours du mal à récupérer une très bonne photo de la Miss, on était obligé de la retoucher un petit peu systématiquement. On avait une semaine voire dix jours pour la retoucher car une des premières sorties de Miss France était généralement le Salon du Meuble à Paris le 6 janvier et là, il fallait que je fasse entre 10 et 20.000 cartes postales", détaille le Mayennais de 67 ans.

René Périgois et Geneviève de Fontenay étaient amenés à s'appeler régulièrement pour gérer les impressions papier du comité Miss France. "Pendant dix ans et pendant toutes les élections, à parti du mois de janvier jusqu'au mois de septembre-octobre, je l'avais à peu près une fois par semaine au téléphone", raconte le Mayennais, originaire de Renazé. L'imprimeur à la retraite se souvient d'une "super bonne personne", de "quelqu'un de très gentil mais qui avait ses excès de colère quand ça n'allait pas". "Elle était capable de piquer des colères pas possibles mais ça s'est toujours bien passé. Comme moi, j'étais un petit peu aussi sang bouillant, on a su atténuer un peu la chose", se remémore-t-il en souriant. Et il ajoute : "On s'entendait très bien, il pouvait y avoir des coups de gueule, mais le lendemain, c'était fini!". René Périgois garde le souvenir d'une femme qui "gérait tout" : il avait été étonné de voir Geneviève de Fontenay en train de "s'occuper du repassage des tenues des Miss" dans les loges lors d'un défilé.

Le gérant de l'imprimerie Périgois à Craon était également speaker de courses hippiques et a pu rencontrer Geneviève de Fontenay dans des hippodromes comme à Segré ou à Vern-d'Anjou, où la présidente du comité Miss France avait organisé des défilés.