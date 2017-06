Genevois français: résidents suisses, recensez-vous!

Depuis le 12 juin, les 120 communes du Genevois français invitent les travailleurs frontaliers à se recenser dans leur commune de résidence. En jeu, il y a le fameux fonds de compensation genevois reversé par le canton suisse aux communes. Or les faux résidents secondaires faussent la donne.

Près de 20 000 résidents suisses recensés comme résidents secondaires font perdre des millions d'euros aux communes françaises du Genevois. Les 120 communes du Pôle métropolitain (qui compte 400 000 habitants) viennent d'envoyer un petit livret dans 180 000 boîtes aux lettres pour inciter ces habitants à se recenser.

L'enjeu financier est important pour les communes qui perçoivent environ 1 300 euros par frontalier du fonds de compensation du Genevois, versé chaque année par le canton de Genève.

Le recensement, un geste civique, soulignent les collectivités françaises

Des fonds d'autant plus importants pour les communes que les dotations de l'Etat d'un côté sont en baisse, et que les dépenses notamment pour les transports sont en hausse. "La déclaration reste un geste civique qui contribue au vivre-ensemble dans les communes" souligne le Pôle métropolitain.

L'an passé le maire de Saint-Julien-en-Genevois a mené une campagne similaire couronnée de succès: " _Plus de 500 frontaliers suisses se sont déclaré_s, explique le maire Antoine Vielliard, permettant de mobiliser près de 600 000 euros de recettes annuelles supplémentaires".

Pour l'instant, la démarche est incitative

Pour l’heure cette démarche est incitative, explique Gabriel Doublet, maire de Saint-Cergues et vice-président du Pôle métropolitain. Aucune loi n'oblige à se déclarer et il n'y a pas de sanction pour les "faux résidents secondaires suisses". Côté genevois il existe le contrôle de l’habitant qui est une formalité obligatoire qui n'existe pas côté français. Mais d'ici deux ans, à la faveur d'un accord signé entre la France et la Suisse, il y aura un échange d'information systématique qui pourra donner lieu à des sanctions. Ceux qui oublieront de se déclarer pourront être considérés comme des fraudeurs