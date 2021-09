Geoffroy Roux de Bézieux en Dordogne : "augmenter les salaires de façon globale n'a pas de sens"

Le président du Medef est à Boulazac ce mardi pour rencontrer les chefs d'entreprise du département. Selon lui, la reprise économique est plus forte que prévu mais les tensions sur les matières premières, notamment le bois, et sur le personnel, posent problème.

Geoffroy Roux de Bézieux est le grand invité du Medef Périgord ce mardi. A l'occasion de l'assemblée générale, et en présence de plus de 500 chefs d'entreprise, il est revenu sur la situation économique actuelle et les tensions qui pèsent notamment sur les matières premières et les recrutements. Depuis la crise sanitaire, les employeurs ont du mal à recruter, notamment dans les secteurs de la construction ou de la restauration. "Les aspirations des salariés ont manifestement changé", constate le président du Medef.

Je pense qu'il y aura ça et là des augmentations de salaires mais chaque entreprise est un cas particulier - Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef

L'augmentation des salaires est-elle la solution pour attirer de nouveaux salariés ? Pas nécessairement répond Geoffroy Roux de Bézieux. "Je pense qu'il y aura ça et là des augmentations de salaires mais chaque entreprise est un cas particulier. Augmenter les salaires de façon globale n'a donc pas de sens, juge-t-il. Dans l'hôtellerie par exemple, dans certains territoires, l'activité a repris mais en région parisienne les taux de remplissage restent à 20 ou 30%." Le président du Medef souligne aussi que si les salaires augmentent, les prix vont faire de même.

