Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, au Lactopôle de Laval ce mardi

Laval, France

Le patron des patrons est en Mayenne ce mardi. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef national participe à l'assemblée générale statutaire du syndicat des chefs d'entreprise de la Mayenne au Lactopôle de Laval. Décentralisation, impôts, crise des Gilets Jaunes, Geoffroy Roux de Bézieux évoquera aussi le Grand Débat National et rencontrera le PDG de Lactalis Emmanuel Besnier. À quelques heures de ce rendez-vous mayennais, le président du Medef a pris le temps de répondre aux questions de France Bleu Mayenne.

- Vous allez balayer les sujets d'actualité avec les chefs d'entreprise de notre département. Qu'allez-vous leur expliquer ?

Je vais d'abord les écouter. Ensuite, le Medef a fait 43 propositions dans le cadre du Grand Débat national, sur la décentralisation, la baisse des impôts mais aussi autour de la difficulté qu'ont nos salariés à se loger, pour se déplacer. À ce sujet nous sommes favorables à l'idée d'une prime de mobilité pour ceux qui viennent en voiture. Aujourd'hui, nous les chefs d'entreprises, payons déjà énormément pour le transport : environ 10 milliards d'euros pour l'ensemble des entreprises, mais tout va aux transports en commun. Ces derniers fonctionnent bien dans les grandes agglomérations mais pas forcément dans les milieux périurbains. Donc pour mettre en place cette prime, nous souhaitons que l'État et les collectivités locales participent.

- Autre sujet : la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn a déclaré la semaine dernière qu'elle envisageait "un allongement de la durée du travail", sous-entendu de décaler encore une fois l'âge légal de départ en retraite. La ministre est ensuite revenue sur ses propos face à la polémique.

Vous savez on a le choix, quand on compare avec les autres pays européens et quand on regarde notre démographie avec le nombre d'actifs et le nombre de retraités, de soit baisser le niveau des pensions, soit de travailler plus longtemps. Et je crois que la solution c'est de travailler plus longtemps. Il y a l'âge légal de la retraite, mais il y a aussi l'âge effectif du départ à la retraite qui peut-être plus important. Et Agnès Buzyn a été assez courageuse de poser la question.

- Vous y êtes donc favorable ...

Bien sûr. Mais il ne s'agit pas de faire travailler les gens plus longtemps jusqu'à la fin des temps, mais on ne peut pas nier que l'espérance de vie augmente, que l'espérance de vie à la retraite augmente, alors que notre nombre d'actifs diminue. L'équation économique s'impose.

- Vous rencontrez les chefs d'entreprise au Lactopôle, propriété de Lactalis. Une entreprise pointée du doigt dans sa gestion de la crise des salmonelles l'année dernière. Le géant laitier mayennais a-t-il été à la hauteur ?

Moi je ne connais pas assez les détails de cette affaire pour me prononcer dans ce dossier. Ce que je sais, c'est que Lactalis a un nombre très important de collaborateurs en France, près de 15.000. C'est une entreprise qui exporte et qui est basée en région et il n'y en a pas beaucoup. La concentration des économies sur les métropoles est un vrai problème en France. C'est plutôt une entreprise qu'il faut que l'on aide. Quand elle a des torts, elle a des torts, mais il faut voir le côté positif d'avoir une entreprise mondiale dans une ville comme Laval.