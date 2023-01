Georges Clooney a donné 20.000 euros à la commune varoise du Val

C'était à la fin de l'année 2021. Des inondations importantes touchent le Var et en particulier la commune du Val. La star holywodienne décide alors de faire un geste pour les habitants. "Dès le lendemain des inondations, nous avons reçu un message indiquant que Georges Clooney voulait nous contacter, raconte le maire, Jérémy Giuliano. Ce qui a abouti à un don de 20.000 euros."

ⓘ Publicité

Un don utilisé pour reloger des sinistrés

L'acteur possède une propriété à quelques kilomètres de là, à Brignoles. "Je trouve ça formidable de sa part de nous avoir aidés alors qu'il venait à peine d'arriver", reprend le maire.

La somme a permis à la commune de loger des sinistrés pendant six mois, "ce qui leur a donné le temps de nettoyer leur maison, de se remettre en ordre de marche aussi". Un don d'autant plus bienvenu que la commune de Val a dû débourser plus de 200 000 euros après les inondations.

Un don jusqu'alors gardé secret

Si l'affaire remonte à 2021, elle a été gardée secrète jusqu'à maintenant. "Quand il y a un drame, il faut agir et se mobiliser. Le don de Georges Clooney n'était pas calculé ou médiatique, il ne fallait pas en donner cette image. Maintenant, nous sommes dans le temps de la reconstruction alors j'ai poussé pour qu'on le dise car c'est important que les sinistrés sachent qui a fait ce don", révèle Jérémy Giuliano