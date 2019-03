Gérald Darmanin propose de supprimer la redevance télévisuelle

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a proposé ce vendredi matin la suppression de la redevance télévisuelle.Gérald Darmanin estime que la disparition progressive de la taxe d'habitation va compliquer sa perception.

France

Gérald Darmanin souhaite supprimer la contribution à l'audiovisuel public. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a proposé cette mesure ce vendredi sur RMC.

La redevance télévisuelle est qualifiée "d'injuste" par le ministre. "C'est l'impôt que paie le plus les gens, notamment les personnes âgées", explique-t-il. "On sait aujourd'hui qu'on regarde la télévision, et singulièrement la télévision publique par d'autres moyens qu'un écran de télévision."

La suppression de la taxe d'habitation

"On ne saura plus comment l'adresser", ajoute Gérald Darmanin. Habituellement, la redevance télévisuelle est perçue en même temps que la taxe d'habitation, un impôt qui sera progressivement supprimé d'ici la fin du quinquennat.

"Ça coûte cher d'adresser un impôt seul qui rapporte à peu près 120 euros. Il y a beaucoup de fraudes, comme c'est déclaratif de savoir si on a la redevance télé", détaille l'ancien maire de Tourcoing.

"Le citoyen Darmanin"

Le ministre a précisé qu'il ne s'agissait pas de l'annonce d'une réforme, mais d'une proposition. Il explique avoir soumis cette idée au président et au Premier ministre en tant que "citoyen Darmanin" avant d'ajouter "ça pose la question de la réforme de France Télévisions et de Radio France. Donc c'est facile à dire mais pas à faire."

Invité ce vendredi matin sur France Bleu Azur, son collègue et ministre de la Culture, Frank Riester a réagi à cette proposition : "Oui il faut se pencher sur la question, mais il faut un financement fort pour un service public fort et indépendant. Les modalités techniques, on va regarder ça avec le budget."

La contribution à l'audiovisuel public est due par les contribuables s'ils sont imposables à la taxe d'habitation et qu'ils occupent, au 1er janvier de l'année d'imposition, un logement équipé d'un téléviseur. Son montant est de 139 euros en métropole et de 89 euros dans les DOM-TOM, selon le site gouvernemental service-public.fr.