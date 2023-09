Gérard vend ses rapes à légumes à la Foire Internationale de Caen : "Les foires marcheront toujours !"

Il a 70 ans et fait encore une dizaine de foires par an, même si sa femme a raccroché avant lui : Gérard Koenig parcourt la France pour vendre ses rapes à légumes. Il vient depuis des années à Caen et pour lui, le modèle des foires a encore toute sa raison d'être : "ce n'est pas dépassé, c'est un point de rencontre pour les gens, ça marchera encore longtemps. Vous savez, les démonstrateurs dans la rue du Bagou, comme moi, ça existe depuis toujours !" Il insiste sur l'ancienneté de son produit, dont le premier modèle a vu le jour il y a 50 ans, des tarifs relativement modeste (entre 20 et 40 euros) et la volonté actuelle du "fait maison" pour convaincre les acheteurs.

Plus d'exposants que l'an passé

Les exposants sont au rendez-vous comme le confirme le directeur de la Foire, David Brad : "nous sommes au-dessus des chiffres de l'an passé avec 450 exposants dont 25% de nouveaux, ce qui nous a permis de diversifier encore plus notre offre et d'être plus sélectifs. Les carnets de commande de nos exposants se jouent en partie à la Foire de Caen et dans les enquêtes que nous pouvons faire, on apprend que 20% de nos visiteurs viennent avec un projet. Ici, on leur facilite les choses, on a tout sous la main sur un site de 70 000 mètres carrés." Encore faut-il convaincre les visiteurs de dépenser...

Yann Servely vend ses colles industrielles depuis plusieurs années dans la rue du Bagou © Radio France - Philippe Thomas

La conjoncture se faire ressentir

Yann Servely est un habitué de la foire. Installé à Ifs, il vient en voisin, lui qui parcourt la France le reste du temps : "on ressent les effets de la conjoncture depuis une bonne année, les gens font de plus en plus attention. Après, il faut convaincre, mais ça c'est mon métier depuis 25 ans que je vends ce produit. De toute façon, quand je commence une foire, je mets la tête dans le guidon, j'attaque et je fais les comptes à la fin !" Sa crainte : que le temps ne soit pas de la partie, lui qui, comme Gérard est situé dans la rue du Bagou. La pluie, c'est la certitude d'une mauvaise journée quand on fait parti des commerçants qui sont en extérieur.

La Foire Internationale de Caen qui, cette année encore propose une exposition événement et revendique un côté culturel à côté du volet mercantile. L'exposition est consacrée cette année au Japon. La Foire se déroule au parc des expositions de Caen jusqu'au 24 septembre. Vous pouvez retrouver les studios de France Bleu sur place.