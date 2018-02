Gérardmer, France

Les carnets de réservation sont pleins chez les hôteliers de Gérardmer (Vosges) pour les quatre semaines de vacances scolaires qui s'ouvrent ce samedi. Les skieurs, les randonneurs, les amateurs de raquettes affluent essentiellement depuis la Belgique et le Luxembourg. Puis, le week-end prochain suivront les Parisiens et, enfin, les habitants du Grand-Est.

Déterminant pour l'année

"Comme le domaine a ouvert tôt, à la mi-décembre, les skieurs ont réservé bien plus tôt que l'an dernier et pour de plus longues périodes" se réjouit Cathy, gérante du chalet des Roches Paîtres, une chambre d'hôtes située sur les hauteurs de Gérardmer. "Nos clients sont des familles au sens large : grands-parents, parents enfants" explique-t-elle. "Alors ils cherchent une station polyvalente où l'on peut ne pas faire que du ski, contrairement aux Alpes".

Ces quatre semaines de vacances sont les plus déterminantes de l'année pour les hôteliers de Gérardmer. "Nous attendons tous cette période pour savoir si l'on va pouvoir faire des investissements au printemps ou à l'automne dans nos établissements" précise Fréderic Jaquot, président du groupement des hôteliers et restaurateurs de Gérardmer. L'Observatoire National des Stations de Montagne prévoit un taux d'occupation de 82% pour ces vacances scolaires soit deux points de plus que l'an dernier.