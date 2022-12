Gestion du parc des expos de Dijon : "Pour nous, ce contrat n'est pas viable", alerte Emmanuel Bichot

France bleu Bourgogne : Emmanuel Bichot, ça ne vous plaît pas à vous qu'il y ait du sang neuf qui arrive au Parc des expos ?

Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'on se retrouve dans une situation très compliquée, avec une impréparation totale de l'avenir du Parc des expositions. Et donc ça met la foire gastronomique en danger dans les années à venir.

Pourquoi ça la met en danger ? Qu'est ce qui va changer ?

En fait parler du délégataire, c'est presque une question secondaire à ce stade, à mon avis. Le problème c'est qu'on se retrouve avec un équipement qui est complètement vétuste et en bout de course, on le sait depuis des années, on n'a pas investi 1 €. La Ville n'a pas investi 1 € depuis 2001 dans cet équipement.

Et la Ville a annoncé donc hier des travaux pour jour d'expo.

Oui, mais le conseil municipal ne connaît toujours pas le projet de travaux. On a découvert qu'on allait raser le bâtiment historique, le hall 1, qui est un bâtiment tout à fait exceptionnel par son volume et qui avait un intérêt patrimonial énorme. Et on a découvert que finalement, l'option retenue était de le raser complètement.

Parce qu'on sait qu'il y a des fuites. Il y a eu, quelques problèmes en 2021

Si vous voulez, on avait déjà renouvelé la délégation de Dijon Congrexpo de quatre ans parce qu'on n'était pas prêts et on n'est toujours pas prêts. C'est à dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel est le contenu exact des travaux prévus. Hier soir, on a voté une délégation de service public de cinq ans sans savoir quel était exactement l'équipement dont on parlait. Très franchement, pour nous, ce contrat n'est pas viable. Rien ne se passera comme c'est écrit dans le contrat. (..) On préfère choisir un groupe, un grand groupe national ou international extérieur plutôt que des Dijonnais. Et on l'a, on met fin, on tire, on tire, on tire un trait finalement sur plus d'un siècle d'histoire locale, avec cette foire gastronomique qui avait démarré en 2021 à l'initiative de chefs d'entreprise dijonnais. Ce qui a donc débouché ensuite sur le Parc des expositions et Dijon congrès expo et au profit d'un groupe extérieur qui, forcément, je dirai, viendra avec avec ses prestataires.