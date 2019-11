Commerces de centre-ville : achetez, vous serez remboursé

Les collectivités lancent une grande campagne de promotion pour les commerces de centre-ville à Montpellier, Sète et Béziers. Une partie de vos achats vous est remboursée via l'application montpelliéraine Keetiz. Le but est de redynamiser l'activité à l'approche des fêtes.